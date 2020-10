CAFONALINO GIOCA, SEGNA E G-AMA – AL CONI LA CAPITANA DELLA NAZIONALE E DELLA JUVENTUS, SARA GAMA, RACCONTA LA SUA VITA DIETRO UN PALLONE – “SENTIRSI DIRE PER ANNI, DA TUTTI, “QUESTO NON LO PUOI FARE”, E POI DIMOSTRARE IL CONTRARIO, NON HA PREZZO” – LA PROMESSA DI SPADAFORA: "PRESTO IL PROFESSIONISMO SARÀ UGUALE PER TUTTI, UOMINI E DONNE" - VIDEO