Estratto dell'articolo di Enrico Currò, Matteo Pinci e Franco Vanni per "la Repubblica"

Una mossa disperata. Che rischia di finire come peggio non si potrebbe. Dodici squadre, unite da un indebitamento mostruoso, che complessivamente sfiora gli 8 miliardi, hanno tenuto in scacco il calcio europeo per 48 ore.

Un piano nato anni fa, formalizzato a gennaio depositando il marchio della Super League, la Superlega europea, un sito internet registrato già da ottobre, un ufficio stampa blindato da clausole di non divulgazione assunto da Elliott, i padroni del Milan e parte essenziale del progetto insieme a Florentino Perez e Andrea Agnelli. La struttura organizzativa era pronta (arbitri, dirigenti). Era già pronto un editoriale firmato dai 12 club da pubblicare sulla stampa inglese per presentare il progetto. Ma la fuga dall' Uefa ieri a tarda sera pareva diventata un bluff. […]

[…] Chi vince è l'Uefa e il suo presidente, Aleksander Ceferin. […] La strategia della Uefa è stata efficace. […] Da domenica l'ufficio legale studiava sanzioni da presentare venerdì al Comitato esecutivo straordinario (dove invece si parlerà solo dell' Europeo), mentre lo stesso Ceferin incendiava il dibattito con accuse durissime. […] alla fine Ceferin ha potuto recitare il ruolo del padre buono di fronte al figliol prodigo: «Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo, ci vuole coraggio per ammettere un errore».

Alle altre, per ora, non arriverà nessuna sanzione: al comunicato della mezzanotte di domenica sulla nascita del nuovo torneo non sono seguiti fatti meritevoli di punizione. Insomma, è stata solo una dichiarazione d' intenti. […]