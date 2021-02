PAZZA INTER. MA CHI SE LA COMPRA? - PECHINO HA CHIUSO I RUBINETTI, ZHANG CERCA ACQUIRENTI MA LA TRATTATIVA CON BC PARTNERS È SALTATA. CACCIA AD ALTRI FONDI: DA QUI ALLA FINE DELL'ANNO IL CLUB DEVE TROVARE 195 MILIONI PER PAGARE QUOTE PER L'ACQUISTO DEI CARTELLINI DEI GIOCATORI, INTERESSI E STIPENDI ARRETRATI. E LA CORDATA DEI TIFOSI VIP CAPITANATA DA COTTARELLI LANCIA L'AZIONARIATO DIFFUSO, MODELLO BAYERN MONACO – QUESTA SERA CONTE PUO’ SORPASSARE IL MILAN IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Franco Vanni e Matteo Pinci per “la Repubblica”

Questione di credito. Ormai le trattative per la maggioranza dell' Inter sono arrivate al punto chiave. Chi compra accetta una scommessa implicita e immediata: sono esigibili oltre 50 milioni di euro di sponsorizzazioni già attese per giugno e non saldate?

E la stessa Suning verserà ancora 16 milioni, fino a giugno 2022, per il diritto a dare il proprio nome al centro di allenamento di Appiano Gentile?

L' offerta di BC Partners Suning lunedì scorso ha formalmente chiuso le porte a BC Partners, che ha svolto in esclusiva una due diligence sui conti del club.Troppo lontane le valutazioni del club: per il fondo inglese vale 750 milioni, compresi 400 di debito. Per la proprietà cinese si avvicina al miliardo.

BC ha comunque presentato un' offerta per rilevare la quasi totalità delle quote e aspetta una risposta. Gli Zhang sondano altri fondi, che ancora non hanno cominciato a investigare i conti dell' Inter: gli svedesi di Eqt, gli americani di Fortress (specializzati in acquisizione di credito deteriorato) e i dhabensi di Mubadala.

La grandeur degli inizi Suning Holdings Group, tramite il veicolo lussemburghese Great Horizon, il 28 giugno 2016 rilevò il 68,55 percento dell' Inter per 128 milioni.

Il restante 31% è in mano a Lion Rock, riconducibile alla stessa Suning. Nel primo anno e mezzo gli Zhang investirono nel club 496 milioni. Per capirsi: il triplo di quanto James Pallotta ha messo nei suoi primi 6 anni nella Roma. Erano i tempi in cui Zhang Jindong sognava l' ingaggio di Messi e progettava di acquisire club in tutto il mondo - dal Boavista in Portogallo allo Standard in Belgio. Il governo cinese gradiva: Xi Jinping sognava una Cina al centro del calcio mondiale. Ora Suning ha problemi più seri: 1,2 miliardi di bond in scadenza nel 2021 e una crisi di liquidità in patria.

Gli sponsor cinesi spariti Entrando nell' Inter, Suning versò 117 milioni come prestito soci: 78,2 sono stati trasformati in azioni, 51,1 restano a debito. Ci sono poi i due bond a scadenza 31 dicembre 2022 per 375 milioni complessivi. A garanzia, l' Inter ha messo fra l' altro i contratti con gli sponsor. Alcuni continuano a pagare, fra cui Pirelli (in scadenza a giugno) e Nike. Altri no proprio quelli "portati in dote" da Suning. I regional sponsor asiatici garantivano 96,8 milioni all' Inter nel 2018/19, crollati a 43,7 nel 19/20, Un disimpegno più veloce di quello degli Zhang.

C' è un effetto Covid che ha bloccato i pagamenti in tutto il mondo, ma chi compra sa anche la crescita di fatturato dell' Inter dai 179 milioni del 2016 ai 365 del 2019

Era sostenuta soprattutto da due voci: 52 milioni dall' ingresso in Champions e 97da nuovi sponsor cinesi. Il calo di questa voce spiega come mai il club nerazzurro sia ora assetato di denaro fresco e le valutazioni siano così distanti.

ZHANG CONTE

Da qui alla fine dell' anno il club deve trovare 195 milioni per pagare fra interessi, quote per l' acquisto dei cartellini dei giocatori e stipendi arretrati. Preoccupazioni che l' allenatore nerazzurro Antonio Conte cerca di tenere fuori dallo spogliatoio. Questa sera a Firenze, contro la Viola di Prandelli, l' ex ct avrà di nuovo a disposizione Lukaku e Hakimi, squalificati contro la Juventus in Coppa Italia. Vincendo oggi l' Inter si porterebbe prima in campionato almeno fino a domenica sera, quando il Milan incontrerà il Crotone. Un' iniezione di fiducia, aspettando quella di capitale.

