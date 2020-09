PAZZA INTER – VLAHOVIC SI DIVORA IL GOL DEL 2-4 E LA SQUADRA DI CONTE RIBALTA LA VIOLA CON DUE RETI NEI DUE MINUTI FINALI - IACHINI SOTTO ACCUSA PER I CAMBI: HA TOLTO BONAVENTURA, CHIESA E RIBERY, I MIGLIORI CON CASTROVILLI - L'INTERISTA BIASIN: “SENSAZIONE: ANDARE A TOCCARE LA MIGLIOR DIFESA DELLA SERIE A NON È PARSA UNA GRAN MOSSA. E COMPLIMENTI A RIBERY, ETERNO. E PURE A D’AMBROSIO, PALLONE D'ORO DEI SOTTOVALUTATI” – VIDEO

Da gazzetta.it

Risultato abbastanza clamoroso a San Siro, dove l'Inter batte la Fiorentina 4-3 segnando due gol in 2' nei minuti finali. Apre le marcature dopo 3' Kouame, servito da uno scatenato Ribery dopo un gran cross di Biraghi col destro e un'incertezza dei difensori nerazzurri.

A cavallo di primo e secondo tempo, un gran destro di Lautaro e l'autogol di Ceccherini su iniziativa dello stesso Lautaro ribaltano il risultato. Sale in cattedra Ribery, con due assist per Castrovilli e Chiesa. Ma tra l'86' e 88' prima Hakimi manda in porta Lukaku, poi una pessima marcatura di un disastroso Vlahovic (che aveva anche sciupato il 4-2) favorisce il colpo di testa di D'Ambrosio.

