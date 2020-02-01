inter milan materazzi tony renis vieri
PAZZA INTER, SI INFIAMMA LA LOTTA SCUDETTO (3 SQUADRE IN 2 PUNTI) - SOTTO DI 2 RETI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, I NERAZZURRI VINCONO IL DERBY CON UNA RIMONTA PAZZESCA E AGGANCIANO IN VETTA LA JUVE - AL MILAN NON BASTA UN IBRA STRATOSFERICO - CONTE: "LO SCUDETTO? E' MOLTO PRESTO. CI VUOLE PAZIENZA" - BERGOMI: "L'UOMO PARTITA E' STATO BROZOVIC" (AUTORE DELLA PRIMA RETE NERAZZURRA) - DA MATERAZZI A VIERI, DA LA RUSSA A TONY RENIS: ECCO CHI C'ERA IN TRIBUNA- VIDEO FESTA INTER-
inter milan materazzi tony renis vieri
ALDO GRASSO TIRA UN CALCIONE A “REPUBBLICA” E RADICAL TILT SU SANREMO: “PER ANNI, IL COMMENTO SUL FESTIVAL ERA RISERVATO A NOI FATICONI DELLA TASTIERA, A NOI ZAPPATERRA DEL BANALE. FINALMENTE QUEST'ANNO C'È STATA UN'ESPLOSIONE DI INTELLETTUALI, DI RAFFINATI ESEGETI, DI SCRITTORI E SCRITTRICI AMANTI DEL POP, A PARTIRE DALLE LENZUOLATE DI “ROBINSON” FINO ALLA MIRIADE DI INTERVENTI DELLE PIÙ PRESTIGIOSE TESTATE ONLINE - E COMUNQUE IL FORMAT SANREMO È DI UNA BRUTTEZZA SENZA PARI…”
LA RETROMARCIA DI SALVINI - DOPO AVER SBANDIERATO AI QUATTRO VENTI CHE LA LEGA AVREBBE VOTATO SÌ AL PROCESSO GREGORETTI ORA, IN VISTA DEL SENATO, A VIA BELLERIO SONO MOLTO PIÙ CAUTI - IL PIANO B AL QUALE STANNO PENSANDO I VERTICI LEGHISTI È QUELLO DELLA "LIBERTÀ DI COSCIENZA" OPPURE ALL'USCITA DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO…
QUANTO E’ SERVITA LA FATTURA ELETTRONICA? - “LIBERO” TIRA LE SOMME: “GLI INCASSI IVA NON NE HANNO RISENTITO. E POI NONOSTANTE DAL 2017 CHI OPERA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ABBIA DOVUTO RINUNCIARE A DOCUMENTI CARTACEI, LO STATO NON HA CONTEZZA DI QUANTO AMMONTI L'IMPORTO DEI CORRISPETTIVI DA PAGARE ALLE IMPRESE FORNITRICI DEGLI ENTI STATALI O LOCALI. IN POCHE PAROLE, LA FATTURA ELETTRONICA È INUTILE…”
"SILENZIO, PARLA LA LAZIO": CAICEDO-GOL MANDA LA BANDA INZAGHI A MENO UNO DALLA JUVE E ANNA FALCHI ESULTA CON UNA FOTO PICCANTINA! DOMENICA PROSSIMA C’E’ LA SUPERSFIDA CON L’INTER – PROTESTE DEL PARMA PER UN INTERVENTO DI ACERBI SU CORNELIUS (L'ARBITRO FISCHIA LA PRIMA SPINTA DEL DANESE), IL TECNICO DEI DUCALI D’AVERSA PUNGE SIMONE INZAGHI: “PARTITA FINITA? NON E’ MAI COMINCIATA”- PER LA LAZIO E' IL 18ESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO (E' LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE IN 120 ANNI DI STORIA)
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
MANGIAMO PLASTICA SENZA SAPERLO - NE INGERIAMO CINQUE GRAMMI A SETTIMANA: L’EQUIVALENTE DI UNA CARTA DI CREDITO - ARRIVA DA ACQUA MINERALE, MOLLUSCHI, SALE, ALIMENTI IN CONFEZIONI DI PET E PVC - I NUOVI DISTURBI? IL MAL DI PANCIA DA POLISTIROLO - E SE PENSATE DI RIFUGIARVI NELLA BIRRA, SBAGLIATE: STUDI TEDESCHI E AMERICANI SU MARCHE DA SUPERMERCATO HANNO TROVATO FIBRE DI POLIMERI IN TUTTI I CAMPIONI - IL SAGGIO “LA PLASTICA NEL PIATTO”