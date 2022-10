PERCHE’ MANCINI NON CONVOCA UDOGIE E OKOLI? SONO TRA LE RIVELAZIONI DEL CALCIO ITALIANO EPPURE SONO STATI IGNORATI DAL CT PER LA NATIONS LEAGUE - ATTENZIONE PERCHE' LA NIGERIA PUÒ “SCIPPARCI” L’ESTERNO DELL’UDINESE, GIÀ VENDUTO AL TOTTENHAM - OKOLI, TRA I MIGLIORI DELL’ATALANTA PRIMA IN CLASSIFICA, SERVE COME IL PANE PER AVVIARE UN RICAMBIO IN DIFESA…

UDOGIE

Dagonews

Avvisate Mancini: la Nigeria può “scipparci” Destiny Udogie. L’esterno-rivelazione dell’Udinese, che il Tottenham ha già acquistato per 20 milioni di euro più altri 6 di bonus e lasciato in prestito in Friuli, non è stato ancora convocato dal ct azzurro.

Il terzino 19enne, nato a Verona da genitori nigeriani, può ancora scegliere per quale nazionale giocare anche se è stato chiamato dall’Under 21 di Nicolato. La Nigeria non ha ancora mollato la presa, specialmente dopo la mancata convocazione da parte di Mancini per le gare di Nations League. La scelta del ct di portare il debuttante Mazzocchi della Salernitana e l’usato sicuro Emerson Palmieri del West Ham ha sollevato dubbi e polemiche.

OKOLI

Anche se è eleggibile per la Nigeria e l’Italia, Udogie ha fatto sapere di preferire la maglia azzurra e resta in attesa di una chiamata dalla Nazionale come Caleb Okoli. Il 21enne centrale difensivo dell’Atalanta, uno dei segreti della difesa bunker della "Dea" che continua a non subire gol, è stato convocato dal Mancio per uno stage prima dello spareggio mondiale. E’ una certezza dell’Under 21 e aspetta di entrare stabilmente nel giro della Nazionale maggiore. Come mai, visto che si parla tanto di mancanza di talenti in difesa, Mancini usa tutta questa prudenza nei confronti di due giovani “cavalli di razza” come Udogie e Okoli?

udogie milan udinese

OKOLI 1