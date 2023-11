Giampiero Mughini per Dagospia

djokovic finals di torino

Caro Dago, purtroppo non è stata la partita che molti tifosi italiani di tennis credo si aspettassero. Quanto a me reputavo che Sinner era stato grandissimo ad arrivare a combattere una finale che era stata finora inattingibile ai migliori giocatori italiani di ogni tempo. Che avesse battuto Djokovic durante le eliminatorie non significava nulla. Oggi era un'altra partita, una delle quasi 140 finali da lui giocate nella sua carriera di cui ne ha vinte poco meno di 100. Il primo set è stato addirittura avvilente, con un Djokovic che con il suo servizio faceva tutto quello che voleva e laddove ribatteva agevolmente ogni palla del servizio di Jannick. Un 6-3 conquistato facile facile. Il dominio del serbo è continuato nel primo servizio dell'italiano, servizio che Djokovic gli ha rubato facile facile. A questo punto è cominciata un'altra partita con tre o quattro games combattuti alla morte e in cui purtroppo Sinner perdeva i punti che sarebbero stati decisivi nel rovesciare l'esito dell'incontro. Fino a un 6-3 a favore del serbo. Inutile dire, ma questo lo sapete benissimo, che Sinner aveva contro una macchina da tennis, un uomo che a 36 anni non gioca di un ette meno efficacemente di quando ne aveva trenta e che ha l'aria di continuare così ancora per molto. Jannik ha tutto davanti. Con i suoi 22 anni già ricchi di onori - a cominciare da questa finale delle Finals - non c'è alcun traguardo che gli sia precluso. Oggi ha perduto contro un mostro della storia del tennis. GIAMPIERO MUGHINI

giampiero mughini

(...)

DJOKOVIC GIOCA A LIVELLI INCREDIBILI

Da corrieredellosport.it

Dopo un errore di Sinner, Bertolucci ha commentato: “Contro Djokovic devi stare perennemente attento. Se non sei lucido e Sinner stasera non sembra esserlo totalmente, se perdi anche solo un momento di lucidità, perdi il punto. Novak gioca a livelli incredibili”.

PANATTA

Da corrieredellosport.it

Dall'alto della sua enorme esperienza, Adriano Panatta ha ancora qualche consiglio da dare. Durante la telecronaca della finale delle Atp Finals tra Sinner e Djokovic, l'ex campione azzurro si è lasciato andare a un suggerimento molto particolare per mettere in difficoltà il campione serbo. Con l'azzurro che nel corso del secondo set arrancava sotto i colpi di Nole, Panatta ha avuto un'idea. "Se vince questo game, io andrei a fare pipì - ha detto in diretta tv - per vedere se gli rompe un po' il ritmo...". "È un giocatore troppo corretto Jannik", gli ha risposto l'altro commentatore Rai, Fiocchetti. "Ho capito - ha ammesso Panatta - però un po' di furbizia sportiva...".

sinner finals di torino

djokovic finals di torino jannik sinner foto gmt 49 jannik sinner foto gmt 53 djokovic finals di torino