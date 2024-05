23 mag 2024 13:12

PIOGGIA DI PETROLDOLLARI PER LEAO? - L'AL HILAL, CLUB SAUDITA, VUOLE SBORSARE 175 MILIONI PER L’ATTACCANTE ROSSONERO. IL PAPA’ DI RAFA ANDRA’ IN ARABIA PER DISCUTERE DEI TERMINI DEL CONTRATTO - LEAO È CORTEGGIATO ANCHE DAL REAL MADRID E BARCELLONA, MA OGGI GLI ARABI PAGANO MEGLIO...