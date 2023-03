PIOVE SUL BAGNATO IN CASA FERRARI! LECLERC PENALIZZATO NEL GP DI ARABIA: PERDERÀ 10 POSIZIONI IN GRIGLIA - A JEDDAH IL PILOTA DELLA ROSSA SARÀ COSTRETTO A RETROCEDERE SULLO SCHIERAMENTO DI PARTENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA: LE PRIME DUE SI ERANO GUASTATE NEL CORSO DEL WEEK END DEL BAHRAIN E L'USO DELLA TERZA FA SCATTARE LA PENALITÀ…

Estratto da gazzetta.it

leclerc gp bahrain

Comincia in salita il GP di Arabia Saudita per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari subirà infatti una penalizzazione in 10 posti sulla griglia di partenza per la necessaria sostituzione della centralina della sua SF-23.

In Bahrain, nel primo GP, Charles Leclerc ha dovuto sostituire la centralina della sua monoposto prima della gara e quella montata successivamente, la seconda disponibile per la stagione senza incorrere in penalità, è rimasta danneggiata nel guasto che lo ha costretto al ritiro in gara, legato a un problema di cablaggio.

leclerc gp bahrain

(...)

La necessità di 'smarcare' la terza centralina stagionale comporta una penalizzazione automatica, consistente nell'arretramento di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Per Leclerc, già irritato dal ritiro nella prima gara e agitato al punto da chiedere un incontro con il Presidente John Elkann, non di certo il modo migliore per raddrizzare umore e avvio stagione a Jeddah, con una Ferrari in cui si respira già un clima di alta tensione.

SAINZ VASSEUR LECLERC 1