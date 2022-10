POGBA, AU REVOIR QATAR! IL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE PAUL POGBA CONTINUA AD AVERE PROBLEMI AL MENISCO ESTERNO: ERA A UN PASSO DAL RIENTRO DOPO TRE MESI DI STOP E LA SUCCESSIVA OPERAZIONE A SETTEMBRE – IL FRANCESE NON SCENDERÀ IN CAMPO CON I BIANCONERI PRIMA DEL NUOVO ANNO E LA STESSA PRESENZA DEL CAMPIONE DEL MONDO 2018 A QATAR 2022 È DA ESCLUDERE...

La stagione 2022-2023 della Juventus sembra davvero stregata. Deludenti sul piano dei risultati, con la squadra staccata dalle prime posizioni in campionato e già eliminata dalla Champions League, i bianconeri sono stati finora falcidiati da una serie di infortuni che, come osservato dal vice presidente Nedved prima della partita di Lecce, hanno finora impedito di vedere in campo la formazione alla quale dirigenti e allenatore avevano pensato in estate.

Così non c’è stato neppure il tempo di godersi la terza vittoria consecutiva in campionato, striscia che alla Juve non riusciva da marzo, che ecco che l’infermeria di Allegri si è ulteriormente riempita per gli stop di Samuel Iling-Junior e Weston McKennie, ma soprattutto con il nuovo infortunio subito da Paul Pogba. Il centrocampista francese, che era a un passo dal rientro dopo tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro e la successiva operazione a settembre, ha infatti subito un nuovo stop, sempre a causa del menisco esterno.

Juve, Pogba addio Mondiali

Pogba, che sarebbe potuto rientrare tra i convocati di Allegri per la partita di domenica 6 novembre contro l'Inter, non scenderà in campo con la Juventus prima del nuovo anno e la stessa presenza del campione del mondo 2018 a Qatar 2022 è da escludere.

