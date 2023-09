POLVERIERA LAZIO - ENNESIMA SFURIATA DI LOTITO DOPO IL PARI CON IL MONZA - SARRI HA POI AVUTO UN CONFRONTO CON I GIOCATORI A PORTE CHIUSE E HA CANCELLATO IL GIORNO DI RIPOSO - IL RAPPORTO TRA IL PRESIDENTE E IL TECNICO CONTINUA A INCRINARSI: LOTITO SBANDIERA LE SPESE ESTIVE E IL MANCATO UTILIZZO DI CASTELLANOS, L'ALLENATORE RIVENDICA I PROBLEMI DI MENTALITÀ DELLA SQUADRA E LA MANCANZA DI SOSTITUTI DI MIINKOVIC SAVIC…

sarri lotito

Estratto dell'articolo di Daniele Rindone per www.corrieredellosport.it

Lotito che si lamenta con Sarri sabato sera. Sarri che ieri mattina toglie il riposo alla squadra previsto oggi, la blinda nello spogliatoio, la torchia a porte chiuse, vietando l’ingresso a dirigenti e staff provando a fermare fughe di notizie. Lotito che irrompe subito dopo e fa la sua strapazzata ai giocatori. Trema la Lazio da sabato sera, il clima è inquieto. […] I confronti erano iniziati dopo la partita, sono proseguiti ieri mattina. […]

maurizio sarri

Lotito sbandiera le spese di mercato quantificandole in «101 milioni» e il mancato utilizzo di Castellanos, pagato 15 milioni più 4 di bonus, rimasto in panchina contro il Monza l’avrebbe irritato. Sarri, invece, è da due anni che è costretto a fare il predicatore, ad organizzare sedute di psicoterapia di gruppo, rischia di impazzire lui.

CLAUDIO LOTITO

CATALDI E PELLEGRINI LANCIANO L'ALLARME

Sia Cataldi che Pellegrini dopo il Monza avevano parlato di «problemi di stimoli» e di «problemi più mentali che fisici». «Sono preoccupato no, ma attento a cercare di capire i motivi per cui ci siamo persi», erano state le parole di Mau. Il tecnico è intervenuto bruscamente per capire cosa stia bloccando le menti, cosa stia condizionando le prestazioni. «È un discorso di movimenti ma anche di mentalità che in questo momento abbiamo perso», è stata una delle ammissioni più preoccupanti di Mau fatte sabato. […]

maurizio sarri foto mezzelani gmt 007

LAZIO, I MOTIVI DEL CROLLO

Non è mai stata solo una questione mentale o di mentalità, i crolli sono sempre stati legati a condizioni fisiche scadenti, squilibri tattici, equivoci tecnici o di mercato. Eppure nei due anni sarriani quasi tutto il gruppo storico è stato cambiato[…]«Il problema tattico nei nuovi ancora esiste, per i vecchi è difficile comprendere questa involuzione, a meno che la squadra non abbia dato il 105% delle proprie possibilità», ha detto Mau riferendosi all’exploit dell’anno scorso.

esultanza lotito foto mezzelani gmt 025

Il primo tratto differente rispetto ad un anno fa è questo: «Abbiamo smesso di andare ad attaccare gli spazi, l’area e la porta. Siamo meno ordinati e questo garantiva di dare di più anche in fase difensiva. Così nel nostro gioco facciamo molta fatica». Ha ammesso che l’assenza di Milinkovic è pesante: «Quella fisicità non ce l’abbiamo in questo momento». Kamada e Guendouzi avevano iniziato a brillare al Maradona, non si sono ripetuti. «Bisogna avere la consapevolezza che la risalita sarà lenta, se si va in panico e ansia ogni volta che si pareggia lo sarà ancora di più. Risalire la classifica sarà anche possibile, ma serviranno mesi», […]

maurizio sarri foto mezzelani gmt 006 lecce lazio sarri