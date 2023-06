PRIMA L'ABBONATO! - LE SQUADRE DI CALCIO AUMENTANO PRIVILEGI E OFFERTE PER CHI HA SOTTOSCRITTO L'ABBONAMENTO ALLO STADIO: GLI ALTRI TIFOSI S'ATTACCANO - E' UNA STRATEGIA PRECISA DEI CLUB PER AVERE ENTRATE PREVEDIBILI E FAR FRONTE AI COSTI FISSI, MA ANCHE PER AUMENTARE LA DOMANDA - E A QUANTO PARE QUESTE TECNICHE FUNZIONANO, VISTO CHE NELLA STAGIONE APPENA CONCLUSA SI È REGISTRATO IL SECONDO MIGLIOR DATO DI AFFLUENZA MEDIA NEGLI STADI DAL ‘99...

Estratto dell'articolo di Franco Vanni per “la Repubblica”

Il privilegio di essere abbonato è da sempre uno dei tormentoni della pubblicità. […] È verissimo per i top club di Serie A: ormai senza tessera è difficile vedere dal vivo qualsiasi partita. […] le emozioni più forti le hanno vissute solo i felici possessori di carta fedeltà, riconoscimento di status che va oltre la prelazione per l’acquisto dei biglietti.

[…] Il caso che ha fatto più discutere è quello dell’Inter, che per la finale di Champions ha dato priorità agli abbonati non solo per la partita a Istanbul, ma anche per affollarsi davanti al maxi-schermo di San Siro. […] effettivamente un criterio di selezione serve, in una stagione in cui il Meazza è stato riempito in media al 95,8 per cento: 72.641 tifosi su 75.817 seggiolini, con i pochi posti vuoti nel settore ospiti. Numeri simili per il Milan e la Roma, l’Atalanta e la Juventus.

Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale alla Cattolica di Milano, esperto in bilanci di società di calcio, spiega: «Tanti abbonati garantiscono ai club entrate prevedibili, per fare fronte ai costi fissi. E aumentare i benefit per i tesserati crea una percezione di valore: solo chi ha la tessera è un vero tifoso». […]

«I club hanno creato domanda puntando sul bias della scarsità, alla base delle tecniche della persuasione. Poi c’è il conformismo: se vedo il ristorante pieno, mi convinco che si mangi bene», dice Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei consumi allo Iulm di Milano e direttore del master in Comunicazione dello Sport. Nella stagione appena conclusa si è registrato il secondo miglior dato di affluenza media negli stadi di A dal ‘99, quando le capienze erano maggiori. Non stupisce che i prezzi degli abbonamenti da agosto aumenteranno, fra il 10 e il 15 per cento.

Quasi sempre i rincari riguardano i posti più costosi. La Roma, dopo 36 sold out nella scorsa stagione, ha raggiunto quota 39 mila abbonati, e conta di vendere 4 mila tessere in più dello scorso anno. La Lazio, come la Juventus, ha introdotto i pagamenti a rate. L’Inter offre in abbonamento anche il terzo anello rosso, la tribuna più lontana dal campo, e il terzo verde, in curva, costa 215 euro per 19 partite. Appena 11 a gara. «Preservare la componente popolare degli stadi, oltre a un valore sociale, ha un senso economico — dice Sottoriva — uno stadio partecipe e chiassoso è più appetibile per le immagini tv di un teatro occupato da turisti e distratti ospiti degli sponsor».