QUANDO FINIRA’ L'“ONE MAN SHOW” DI AURELIO DE LAURENTIIS? – LA SCELTA DI INGAGGIARE WALTER MAZZARRI È L’ULTIMA TROVATA DEL PRESIDENTE, DIVENTATO ORMAI IL “RE SOLE” DEL CLUB PARTENOPEO – DOPO L’ADDIO DI RUDI GARCIA, ANCHE IL DS MELUSO AVREBBE IL FOGLIO DI VIA, NONOSTANTE SIA ARRIVATO IN ESTATE – “IL FOGLIO”: “L’ERRORE È STATO CREDERSI INVINCIBILI, DI PASSARE SOPRA ALLA PERDITA DI DS E ALLENATORE E PENSARE DI POTER PROCEDERE SU BINARI AMPIAMENTE SMONTATI…”

Estratto dell’articolo di Marco Gaetani per "il Foglio"

de laurentiis mazzarri

Mai, in un’avventura che si avvicina ai vent’anni, Aurelio De Laurentiis aveva scelto la retromarcia. […]anche in questo ritorno al passato che risponde al nome Walter Mazzarri c’è la sensazione di un patron convinto di essere al di sopra del bene e del male. […]l’addio alla coppia Spalletti-Giuntoli ha generato una slavina le cui dimensioni sono state evidentemente sottovalutate.

de laurentiis mazzarri

Dal casting estivo, quello dei “49 allenatori” […] si è arrivati all’inversione a U di metà autunno, con in mezzo il pittoresco ritorno in Italia di Rudi Garcia, […] Il francese non se l’è giocata bene, ma di certo non è stato aiutato: in pochi avrebbero preso volentieri le redini di questo Napoli […] troppo ingombrante la figura di questo De Laurentiis in modalità Re Sole, “il Napoli c’est moi”, e chi se ne frega degli altri.

aurelio de laurentiis rudi garcia 2

Le voci delle ultime ore sono quelle di una rinuncia imminente anche al ds Meluso e in un mondo normale sarebbe anche logico, se non fosse che Garcia l’ha scelto Re Aurelio, con il dirigente approdato a Napoli soltanto un mese dopo la firma del transalpino. […] L’errore non fu la scelta, per quanto controintuitiva, ma l’approccio: credersi invincibili, in grado di dire no alle richieste di rinnovo di metà rosa, malcostume abbastanza diffuso ma fisiologico dopo un trionfo del genere, di passare sopra alla perdita di ds e allenatore come se nulla fosse, e pensare di poter procedere sereni su binari ampiamente smontati.

napoli empoli de laurentiis

L’auspicio dei tifosi del Napoli è che l’interregno di Mazzarri possa rivelarsi foriero di un piazzamento Champions e che la rinuncia a Tudor, profilo decisamente più intrigante, rappresenti l’inizio di una nuova èra: la speranza, insomma, che l’allenatore del futuro sia già nascosto da qualche parte. […]

aurelio de laurentiis in lega calcio DE LAURENTIIS OSIMHEN DE LAURENTIIS OSIMHEN aurelio de laurentiis in lega calcio aurelio de laurentiis in lega calcio aurelio de laurentiis rudi garcia 4