La famiglia Friedkin si inserisce nella corsa per l'acquisizione delle quote dell'Everton, club che ha centrato l'obiettivo salvezza nell'ultima edizione della Premier League. I proprietari della Roma, però, non sono gli unici interessati alla squadra di Liverpool. La notizia, lanciata oggi da Sky Uk, trova conferme in Italia e negli States. Ma soprattutto trova conferma quello che i Friedkin hanno sempre detto: la Roma era e resta la priorità, vogliono restare a lungo e non hanno in alcun modo voglia di impegnarsi meno nel club giallorosso.

Anzi: l'interesse per l'Everton dimostra la serietà e la solidità del gruppo statunitense (proprietario anche del Cannes), desideroso di rafforzare la propria presenza nel calcio europeo. In sintesi: i tifosi della Roma possono stare tranquilli. E fiduciosi.

Dan Friedkin interessato all'Everton: tutti i dettagli

L'Everton è alla ricerca di una nuova proprietà, ma i Friedkin non sono gli unici ad aver presentato un'offerta. Ci sarebbero altri quattro o cinque gruppi interessati e non è detto che alla fine non si arrivi anche a una proprietà con più azionisti. I colloqui sono in corso, nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro, ma la premessa è sempre la stessa: la Roma era e resta al centro dei loro pensieri. E delle loro aziende, almeno in ambito calcistico.

Mi mancava giocare per vincere. Lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva. Non era così né al Tottenham né alla Roma, anche se lì dicevano il contrario". Così José Muorinho, neo-allenatore del Fenerbahçe, al termine dell'amichevole tra Portogallo e Croazia, giocata all'Estádio do Jamor a Oeiras.

de rossi dan ryan friedkin

Ai microfoni di RTP3, Mourinho ha poi aggiunto continuando a parlare della sua esperienza in giallorosso: "Quello che abbiamo ottenuto a livello europeo è stato un po' fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo mai riusciti a competere. Da quando me ne sono andato, non è cambiato niente nella Capitale".

