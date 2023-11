LA "BOBOTV"? È TUTTO UN MAGNA "MAGNAGER" - COME DAGO DIXIT, LA "QUINTA PERSONA" DIETRO AGLI SCAZZI TRA BOBO VIERI E ADANI, CASSANO E VENTOLA SAREBBE VALENTINA CAMMARATA, AD DI "FUTURA MANAGEMENT" - LA 37ENNE SAREBBE L'ARTEFICE DEL SUCCESSO DEL PROGRAMMA: È STATA LEI A FARLO SBARCARE SU "TWITCH" - NELLA SFURIATA SUI INSTAGRAM, ADANI AVEVA PUNTATO IL DITO CONTRO DI LEI: "HO RICEVUTO UN TRATTAMENTO CON MODI NON RISPETTOSI" - LA FRASE DI CASSANO E I PROGETTI FUTURI PER "BOBONE"...

Che cosa è successo, davvero, alla Bobo Tv? […] è arrivato il momento di capire, al di là degli screzi personali, le ragioni che hanno portato alla fine del programma condotto da Bobo Vieri insieme ad Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, […]Tutto comincia con una (allora) misteriosa frase di Cassano che per spiegare le ragioni della rottura professionale tra Vieri e gli altri 3 ex calciatori chiosava: «Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque».

Chi è il quinto? Quella di Cassano non era una frase buttata lì per caso: il quinto esisteva eccome, […] Valentina Cammarata, 37 anni, ceo di Futura management, nominata da Forbes come una delle 100 donne di successo nel 2023. È lei quella che pone le basi del successo della Bobo Tv quando decide ad esempio di farla sbarcare su Twitch, […] Del resto a dispetto della ancora giovane età Cammarata ha già un’esperienza quindicennale nel mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità, che l’hanno portata poi a fondare nel 2021 Futura management. […]

Cammarata, che proprio oggi ha annunciato sui social di stare preparando un nuovo progetto che vedrà protagonisti proprio Bobo Vieri e sua moglie, l’ex velina Costanza Caracciolo, riesce a far diventare in breve tempo la sua Futura Management la prima agenzia partner di Twitch in Italia, indirizzandola poi soprattutto su sport, intrattenimento e moda. E traghetterà […] la Bobo tv all’interno della radio tv Serie A che la Lega calcio gestisce con Rds.

Ma quali colpe le attribuiscono Cassano, Adani e Ventola quasi a volerle imputare la responsabilità della fine della Bobo tv nella sua versione originaria? Soprattutto quello di voler far evolvere la trasmissione, senza tener troppo conto della sensibilità del trio Cassano, Adani, Ventola. Come spiega Adani nel suo celebre videocomunicato in cui dice la sua sulla vicenda: «Quando la situazione è implosa, ho ricevuto (da lei, ndr) un trattamento con modi non rispettosi, attraverso risposte dirette e indirette».

E poi ancora: «La manager, Valentina, ha fatto il suo lavoro e fino a un certo punto l’ha fatto benissimo. Poi non ci è riuscita perché certe criticità sono state più forti di lei. Non è riuscita ad avere la parola giusta, a tenere il piede giusto nella scarpa giusta… è in determinati momenti che i grandi si dimostrano tali». In poche parole troppo amica di Vieri e troppo poco degli altri tre. […]

