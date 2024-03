"CI MANCAVA SOLO CHE PRENDESSI LA PENALITÀ" - PECCO BAGNAIA SE LA PRENDE CON MARC MARQUEZ DOPO L'INCIDENTE TRA I DUE A TRE GIRI DALLA FINE DEL GP DEL PORTOGALLO: "HA PROVATO A PASSARMI, È ANDATO LUNGO, HO PROVATO A INCROCIARE, LUI HA CHIUSO LA SUA LINEA E CI SIAMO TOCCATI" - LA RISPOSTA DA VECCHIO VOLPONE DELLO SPAGNOLO: "UN ERRORE CHE NON MI ASPETTAVO DA PECCO" - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE MARQUEZ GUASTA I PIANI DI UN PILOTA ITALIANO: NEL 2015 VALENTINO ROSSI LO ACCUSÒ DI AVER FATTO VINCERE IL MONDIALE A LORENZO - VIDEO

Il gp del Portogallo, poi vinto da Martin, sfilava verso la fine e Pecco Bagnaia cercava strenuamente di non perdere altre posizioni. Dopo il sorpasso subito da Acosta, anche Marc Marquez lo aveva appena infilato. Il tentativo di riconquistare la posizione, dopo un duello iniziato fin dai primissimi giri, finiva nel peggiore dei modi: Marquez passa, Bagnaia si infila di nuovo all’interno, i due si toccano e volano a terra.

[…] In ogni caso, quell’aggressività – soprattutto nella difesa di Pecco – sembra sostenuta soprattutto dall’antipatia tra i due, non certo legati da grande amicizia, tutt’altro.

BAGNAIA: “MARQUEZ? CI MANCAVA SOLO MI PENALIZZASSERO”

"Ci mancava solo che prendessi penalità”. Pecco Bagnaia era abbastanza stizzito, a fine corsa. E si capiva dai gesti ampi con cui è corso a sollevare la moto dopo la caduta: “Marc ha provato a passarmi, è andato lungo, ho provato a incrociare, lui ha chiuso la sua linea e ci siamo toccati. Per lui non c’è stato il tempo di tirare su la moto, io non l’ho visto: è difficile evitarla, ma la botta che mi è arrivata mi ha chiuso il davanti. In commissione gara siamo andati insieme: siamo due piloti diversi, con due idee diverse, con due punti di vista diversi, però eravamo d’accordo sul fatto che fosse un incidente di gara”.

MARQUEZ: “NON MI ASPETTAVO L’ERRORE DI BAGNAIA”

Marquez la vede in maniera opposta, però, come una completa responsabilità del campione italiano: “Un errore che non mi aspettavo da Pecco, perché quando Acosta lo ha superato soffriva molto con le gomme e mancavano ancora tre giri. Stavamo lottando per il quinto, sesto posto. E quando soffri così tanto con le gomme sai che se non è in questa curva ti supereranno nella prossima. Però, ecco, ha voluto restituirmi sorpasso in modo un po' ottimista, al limite di tutto. Perché? Perché siamo finiti nella ghiaia. Ma, alla fine, queste sono cose che succedono nelle gare

