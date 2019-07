"DDR", UNA MAGLIA E' PER SEMPRE - DOPO TOTTI, ANCHE DE ROSSI TERMINERA’ LA SUA CARRIERA INDOSSANDO SOLO LA MAGLIETTA DELLA ROMA - SECONDO "SKY SPORT" DOPO QUALCHE SETTIMANA DI RIFLESSIONE, IL CENTROCAMPISTA HA DECISO DI SMETTERE DI GIOCARE. ADESSO INIZIERA’ LA CARRIERA DA ALLENATORE (ENTRERA’ NELLO STAFF DEL CT MANCINI?)

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da www.corrieredellosport.it

totti de rossi conti

Dopo Totti, anche Daniele De Rossi terminerà la sua carriera da giocatore indossando soltanto la maglia della Roma. Il centrocampista ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo: smetterà di giocare dopo aver rifiutato le proposte arrivate dall'estero (Boca Juniors e Los Angeles Fc) e dall'Italia (Fiorentina, Sampdoria e Bologna).

De Rossi - riporta Sky - dopo qualche settimana di riflessione durante le vacanze tra Giappone, Maldive e Stati Uniti ha preso la sofferta decisione: non vuole trascinare la famiglia dall'altra parte del mondo o lontano da Roma e ha preso così la decisione di dire addio al calcio giocato. Adesso comincerà la carriera da tecnico: come campione del Mondo del 2006, Daniele ha già il cosiddetto patentino C, da allenatore di base. Per poter ambire però a diventare un tecnico professionista di prima categoria–Uefa Pro, dovrà partecipare al Supercorso di Coverciano.

