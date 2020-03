"DOPO AVER BEVUTO 18 CAPIRINHAS E 14 BIRRE HO INCONTRATO GESU’” - LE CONFESSIONI ETILICHE DI CICINHO, EX TERZINO BRASILIANO DELLA ROMA: "BEVEVO DIECI CASSE DI BIRRA AL GIORNO. MIA MOGLIE MI HA SALVATO. PER VENT'ANNI HO BEVUTO E FUMATO TANTO, È COMINCIATO TUTTO QUANDO AVEVO 13 ANNI..."

Da corrieredellosport.it

Tanti anni difficili, molti momenti complicati di una vita che ha lasciato tante ferite per colpa dell'alcolismo. Adesso Cicinho sta cercando di mettere i cerotti e provare a trovare la strada della serenità. L'ex terzino della Roma ha raccontato i suoi anni bui a “O Estado de São Paulo”: “Mi sono reso conto che stavo esagerando quando ho perso il piacere di fare il mio lavoro, di giocare a calcio. Sono sempre stato appassionato di calcio. Quando Dio fa un regalo e non sappiamo come gestirlo, è perché c’è qualcosa che non va. Non ho più avuto piacere di andare in campo, allenarmi e concentrarmi. Avevo 30 anni e giocavo con la Roma nel 2010".

Cicinho racconta il suo problema d'alcolismo: "Ho iniziato a bere intorno ai 13-14 anni, quando sono andato al Botafogo. Tutto è iniziato con il primo sorso e ho finito di bere a 30 anni, ho bevuto per quasi 20 anni.Quando ho iniziato ad avere soldi, ho iniziato a bere di tutto. E ho fumato per undici anni, dal 1999 al 2010. Ho bevuto tanto eh, tutti i giorni. Ho bevuto una decina di casse di birra al giorno ma poi ho smesso di bere del tutto. È stato un piacere così intenso che non posso spiegarlo. La migliore spiegazione è guardare Cicinho di otto anni fa e Cicinho oggi. La mia condotta parla più delle parole".

L’incontro con la moglie però gli ha cambiato la vita: “L’ho conosciuta attraverso amici e ho visto qualcosa di diverso. Mi ha giudicato che ciò che sono e non per quello che ho. Ha visto qualcosa che non sapevo nemmeno di avere. Mi ha fatto conoscere i principi che aveva, incentrati sulla parola di Dio, ed è così che ho avuto la mia trasformazione”.

