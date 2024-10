"ERO ALLA FESTA CON MBAPPÉ, CI HANNO FATTO METTERE I CELLULARI IN UNA SCATOLA PRIMA DI ENTRARE. LA STESSA COSA SUCCEDEVA CON CRISTIANO RONALDO" - LA TESTIMONIANZA DELLA MODELLA SVEDESE SUL CASO DELL’ATTACCANTE DEL REAL CHE SAREBBE INDAGATO IN SVEZIA PER VIOLENZA SESSUALE (LUI HA BOLLATO TUTTO COME “FAKE NEWS”) - "L'AGENZIA TI CHIAMA E TU VAI... NEL 2018, INSIEME A MIA CUGINA, SIAMO STATE INVITATE A TORINO PER FESTEGGIARE CON LA NAZIONALE FRANCESE DI CALCIO, IL GIORNO PRIMA DELLA LORO PARTENZA PER IL MONDIALE” - LA DIFESA DELL'AVVOCATA DI MBAPPÉ: “LUI NON E’ MAI STATO SOLO DURANTE LA FESTA. PRESENTEREMO UNA DENUNCIA PER...”

KYLIAN MBAPPE FUORI DA UNA DISCOTECA A STOCCOLMA

"Stupro e violenza sessuale": queste le accuse per Kylian Mbappé, che - stando al quotidiano Expressen - sarebbe indagato in Svezia per reati che avrebbe commesso lo scorsa settimana nel centro di Stoccolma, mentre la nazionale francese era impegnata in una partita per la Nations League.

Un altro giornale, Aftonbladet, ha reso noto che una donna ha denunciato di essere stata violentata nell'hotel in cui risiedeva il centravanti del Real Madrid. Sull'indagine non ci sono ancora conferme ufficiali, quindi il condizionale è d'obbligo, ma una testimonianza è arrivata nelle scorse ore da un'influencer che ha raccontato di aver partecipato a diverse feste con calciatori e anche con il fuoriclasse francese, che per il momento ha bollato tutto come "fake news".

Caso Mbappé, le rivelazioni della modella Franzen

"Alcuni promoter sono ingaggiati con lo scopo di organizzare le feste e di trovare ragazze da portare. Solitamente ti inseriscono in una lista, così che ti possano contattare quando ce n'è bisogno" - ha spiegato la modella 35enne Julia Franzen. Poi ha proseguito: "Di solito il requisito è essere di bell'aspetto e con una bella personalità". Stando all'influencer, tutte le invitate alla festa di giovedì a Stoccalma sarebbero state sottoposte a una regola tassativa:

"Ci hanno fatto mettere i cellulari in una scatola prima di entrare, per questo non esistono foto di quella festa. Succede spesso. La stessa regola era stata messa in passato a un'altra festa nella quale la star era Cristiano Ronaldo". Poi l'influencer ha spiegato che nel 2018, insieme a sua cugina, la modella Camilla Fogestedt, sono state invitate a Torino per festeggiare con la nazionale francese di calcio, il giorno prima della loro partenza per il mondiale: "Abbiamo dovuto mettere i nostri telefoni da parte anche in quella circostanza".

La difesa dell'avvocata di Mbappé

"Kylian Mbappé non è mai stato solo durante la festa, è sempre stato con le sue guardie di sicurezza" - ha spiegato l'avvocata Marie-Alix Canu-Bernard a TF1. Poi ha aggiunto: "Non si metterebbe mai in una situazione in cui ci sarebbe un rischio per lui e non ha niente da rimproverarsi. Per ora è stordito dall'attenzione dei media, ma è sereno.

Non capisce di cosa è accusato". La legale ha spiegato di voler "presentare una denuncia per calunnia perché è impossibile lasciarsi diffamare in questo modo". Poi ha concluso: "Oggi era completamente calmo. Anche lui è andato ad allenarsi perché formalmente non ha nulla di cui sentirsi in colpa". Secondo le informazioni dell'Expressen, la polizia avrebbe sequestrato un paio di pantaloni neri, una maglietta e un paio di mutande. Al momento stando sempre al quotidiano, l'attaccante è considerato dalla giustizia di Stoccolma come "ragionevolmente sospetto", il grado più debole di presunzione di colpevolezza nella legislazione svedese.

