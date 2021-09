Da open.online

ADINOLFI EGONU

L’Europeo vinto dalla Nazionale femminile di pallavolo in Serbia vale poco secondo il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, che ha definito la rassegna un «torneo minore». In un tweet pubblicato dal proprio account Twitter, Adinolfi ha anche commentato la figura di Paola Egonu, premiata come migliore giocatrice di questa edizione del torneo continentale. «Mi chiedono un commento su Egonu», ha scritto Adinolfi, «il commento è che alle Olimpiadi ha fallito causando il brutto risultato delle azzurre perché non sa reggere i social.

il selfie di paola egonu dopo la vittoria dell'italvolley

Il che, confermo, non ne fa una gran vessillifera olimpica. Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene». Il leader del Popolo della Famiglia aveva già attaccato la pallavolista di Cittadella, scelta come portabandiera della squadra azzurra alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo Adinolfi, in quell’occasione Egonu sarebbe stata scelta «senza nessun merito sportivo» ma solo per il fatto che «incarna un cliché». Nell’ultima stagione Paola Egonu è stata incoronata anche come migliore pallavolista della Champions League, della Serie A1 e della Coppa Italia.

La risposta definitiva di Ivan Zaytsev alla rosicata di Adinolfi sul Paola Egonu. Il botta e risposta

paola egonu

Adinolfi all’alba dei giochi olimpici si era espresso in maniera molto dura sulla decisione di scegliere come porta bandiera della delegazione azzurra Paola Egonu. Per lui era una questione sportiva, a molti era parsa una polemica legata al colore della pelle. E così all’indomani del successo europeo delle azzurre Adinolfi scrive così, “Mi chiedono un commento su Egonu. Il commento è che alle Olimpiadi ha fallito causando il brutto risultato delle azzurre perché non sa reggere i social – scrive il leader del Popolo della Famiglia -. Il che, confermo, non ne fa una gran vessillifera olimpica. Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene”.

zaytsev

La replica di Ivan Zaitsev: Guarda che se anche te lo chiedono un parere, puoi benissimo non scrivere fesserie è questo il punto!

