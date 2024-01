"GUARDIE E LADRI? A ME PIACEVA MOLTO GIOCARE A NASCONDINO E POI FARE TANA LIBERA TUTTI" – STEFANO PIOLI RISPONDE A MAX ALLEGRI CHE HA PARAGONATO LA CORSA SCUDETTO A "GUARDIE E LADRI" SCATENANDO UNA POLEMICA CON L'INTER – IL MILAN, TERZO IN CLASSIFICA, È A NOVE PUNTI DAI CUGINI - L'IPOTESI DELLA VENDITA DEL CLUB ROSSONERO: GLI INVESTITORI SAUDITI DEL FONDO "PIF" SONO STATI AVVISTATI A MILANO...

L'allenatore del Milan parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine e interviene nella polemica scatenata dalla frase di Allegri dopo Juventus-Sassuolo: "A me piaceva molto giocare a nascondino e poi fare tana libera tutti". Su Adli: "Le sue ultime prestazioni sono di alto livello, è come un nuovo acquisto pe la squadra".

"Guardie e ladri? A me piaceva molto giocare a nascondino e poi fare tana libera tutti". Stefano Pioli interviene così nella polemica scatenatasi dopo le parole di Allegri che, al termine di Juventus-Sassuolo, aveva paragonato il duello scudetto con l'Inter a una sorta di guardie contro ladri.

L'allenatore del Milan, alla vigilia della trasferta sul campo dell'Udinese, parla anche di uno dei giocatori più in forma del momento, Adli: "La sua testa non è cambiata, è sempre stato disponibile e attento, professionale e convinto delle sue qualità. Le sue ultime prestazioni sono state di alto livello. Se in estate ci potevano essere dubbi sulla nuova posizione ora non ce ne sono, quindi è come un nuovo acquisto per la squadra".

[…] "Il nostro obiettivo è chiaro: fare meglio del girone d'andata. Poi tra tre-quattro mesi guarderemo la classifica. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e allungare il più possibile questo momento positivo".

"Sì, non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando e ci sono ancora due settimane per riuscirci. Chi cerchiamo? Per giocare nel Milan devi essere un difensore completo, capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva". […]

