14 feb 2024 13:13

"HA RESO LA MIA VITA UN INFERNO" - MARIE-BÉNÉDICTE HUREL, EX MOGLIE DI AMELIE MAURESMO, È STATA CONDANNATA A 4 MESI PER MOLESTIE NEI CONFRONTI DELLA EX TENNISTA NUMERO 1 DEL MONDO - LE DUE SI SONO SPOSATE NEL 2021 E HANNO DIVORZIATO NEL 2023 - DA ALLORA, MAURESMO, OGGI DIRETTRICE DEL ROLAND GARROS, HA RACCONTATO DI ESSERE STATA VITTIMA DI "UMILIAZIONI E RICATTI, ANCHE PER SMS" DA PARTE DELLA DONNA…