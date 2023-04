"LASCIATE IN PACE ALLEGRI" - LAPO ELKANN SCATENATISSIMO SU TWITTER SUONA LA CARICA PER LA PARTITA DI STASERA TRA JUVENTUS E SPORTING LISBONA E DIFENDE A SPADA TRATTA ALLEGRI: "ABBIAMO BISOGNO DEL SUO IMPEGNO E GRINTA DA DARE ALLA SQUADRA. LA STAGIONE NON È FINITA, I CONTI SI FANNO A FINE STAGIONE CHE VI PIACCIA O MENO E NON È GIUSTO METTERE TUTTE LE COLPE SU DI LUI"

Allegri lasciatelo in pace che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra la stagione non è finita i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia ho meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui . #focussuvincere — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 20, 2023

E' un Lapo Elkann scatenato quello che incita, a colpi di tweet, la Juventus nella trasferta di Lisbona contro lo Sporting valida per l'accesso alle semifinali di Europa League. […] "Allegri e tutta la Juventus, dai giocatori a tutti, credo e crediamo in voi: dovete VINCERE domani per i colori che portate sulla nostra amata maglia della Juventus. Tornate vincenti". Arrivate le prime critiche al post, l'imprenditore italiano risponde subito per le rime: "La Juve deve essere vincente con Allegri o senza Allegri perché la Juventus è la Juventus. Una GRANDE e GLORIOSA SQUADRA". Poi le prime risposte a chi contesta il lavoro del tecnico, chiedendo il suo esonero: "Lasciatelo lavorare, la stagione non è finita e i conti si fanno alla fine".

Lapo a difesa di Max Allegri

Il secondo tweet pubblicato è a totale difesa dell'operato di Max Allegri: "Allegri lasciatelo in pace, che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita, i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia o meno e non è giusto mettere tutte le colpe su di lui. #focussuvincere". Anche qui, arrivano le prime critiche ai post di Lapo che risponde difendendo anche l'operato della società bianconera: "La dirigenza è seria e fa un lavoro duro in un momento in cui ci attaccano tutti".

L'invito dell'imprenditore italiano è rivolto soprattutto nell'evitare le polemiche "concentriamoci su vincere e non su fare polemiche" […]L'augurio di Lapo è sicuramente comune a tutti i sostenitori bianconeri: "Solo UNITI si vincerà e si tornerà ad essere i numeri 1". […]

