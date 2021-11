"IL MERITO PIU’ GRANDE DI VALENTINO ROSSI? AVER RESO LA MOTOGP UNO SPETTACOLO TELEVISIVO" – ALDO GRASSO: "ANNI FA QUANDO 'IL DOTTORE' MEDITAVA DI RITIRARSI, È STATO IL CIRCO STESSO DELLA MOTOGP (IL PROMOTER DORNA) A PREGARLO DI RESTARE: QUANDO LUI NON C'ERA GLI ASCOLTI CALAVANO ANCHE DEL 30%. SE IL MOTOCICLISMO È DIVENTATO, ALLA PARI DELLA FORMULA 1, UNO SHOW-BUSINESS, LO SI DEVE A LUI, SOLTANTO A LUI. CI VOLEVA UN PILOTA-STAR CHE..." - VIDEO

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

VALENTINO ROSSI STAGE DIVING

Sono trascorse 27 stagioni dal debutto di Valentino Rossi, 22 nella classe regina. Un record difficilmente battibile. In questi giorni è stato scritto tutto quello che poteva essere scritto sul «Dottore», sull'eterno Peter Pan, sul pilota, sul campione, sull'icona mondiale. È stato il più grande pilota di tutti i tempi del Motomondiale, tanto da ritagliarsi un posto anche nella storia della televisione.

VALENTINO ROSSI 19

Non per i titoli vinti, non per i sorpassi da brivido e nemmeno per i travestimenti a fine gara. No, il merito più grande di Valentino è l'aver reso televisivo uno sport ristretto fino ad allora ai soli sparuti appassionati, l'aver allargato la platea degli spettatori anche al mondo femminile. In molti si sono sbizzarriti nei suoi confronti: Valentino sta alla Moto GP come Alberto Tomba allo sci alpino, Michael Jordan al basket, Tiger Woods al golf, Roger Federer al tennis, Usain Bolt all'atletica e Maradona al calcio.

valentino rossi 10

Certo, Valentino è l'icona stessa della MotoGP. Sono state le sue imprese a segnare oltre un quarto di secolo del Motomondiale: senza i suoi spericolati inseguimenti, senza le sue vittorie in tanti non si sarebbe avvicinati a questo sport. Il potere mediatico di Rossi è stato così forte da coinvolgere gran parte delle televisioni di tutto mondo.

VALENTINO ROSSI 2

Anni fa, quando aveva capito di non essere più competitivo, Valentino meditava di ritirarsi, ma è stato il Circo stesso della MotoGP (il promoter Dorna) a pregarlo di restare: quando lui non c'era gli ascolti calavano anche del 30%. Se il motociclismo non è più la cenerentola degli sport televisivi lo si deve a lui, soltanto a lui.

aldo grasso

Se il motociclismo è diventato, alla pari della Formula 1, uno show-business, lo si deve a lui, soltanto a lui. Ci voleva un pilota-star, carismatico e vincente, per accendere le telecamere, stimolare le telecronache di Guido Meda e creare un grande fenomeno mediatico.

VALENTINO ROSSI 21 valentino rossi valentino rossi valentino rossi valentino rossi ULTIMA GARA DI VALENTINO ROSSI ULTIMA GARA DI VALENTINO ROSSI ESPOSIZIONE MOTO VALENTINO ROSSI A VALENCIA valentino rossi VALENTINO ROSSI CON LA MADRE 1 valentino rossi valentino rossi valentino rossi commosso in conferenza stampa valentino rossi e le lacrime della compagna valentino rossi tavullia