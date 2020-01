23 gen 2020 17:18

"MIA MOGLIE SI ARRABBIERA’? ASSOLUTAMENTE NO" – AGLI AUSTRALIAN OPEN NADAL CENTRA LA RACCATTAPALLE E LA BACIA PER SCUSARSI. POI LA BATTUTA CHE FA RIDERE TUTTI – “MIA MOGLIE? DOPO 15 ANNI PROBABILMENTE A LEI NON IMPORTA MOLTO” - VIDEO