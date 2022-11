15 nov 2022 10:19

"PEACE PEACE PEACE, ALL WE NEED" - ALLE ATP FINALS DI TORINO, IL TENNISTA RUSSO ANDREY RUBLEV BATTE IL CONNAZIONALE DANIIL MEDVEDEV E POI PRENDE POSIZIONE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA - IL CAMPIONE MOSCOVITA NON È NUOVO AD ESTERNAZIONI DEL GENERE: A FEBBRAIO, AVEVA SCRITTO "NO WAR PLEASE" DOPO UNA PARTITA AL TORNEO DI DUBAI - RUBLEV DA ANNI SI ALLENA IN SPAGNA, MA LA SUA FAMIGLIA VIVE ANCORA IN RUSSIA E PER I GIORNALISTI RUSSI, UNA DICHIARAZIONE DEL GENERE POTREBBE ESSERE RISCHIOSA - FOTO BY MEZZELANI