"SE QUELLA DELL’INTER COL BARCELLONA È UN’IMPRESA, ALLORA COS’È QUELLA DEL NAPOLI?" - GIGI GARANZINI TIRA LE ORECCHIE A "SKY" PER AVER DEDICATO POCO SPAZIO AI PARTENOPEI DOPO LE PARTITE DI CHAMPIONS: "DOPO AVERNE FATTI 4 AL LIVERPOOL VA A RIFILARNE 6 ALL’AJAX A DOMICILIO, UN GOL PIU' BELLO DELL'ALTRO, UNO SPETTACOLO ASSOLUTO…" - "IL NAPOLISTA": "SPERAVAMO CHE SKY DEDICASSE QUALCHE MINUTO AL NAPOLI NELL'ORGIA INTERISTA POST-BARCELLONA"

Da www.ilnapolista.it

Gigi Garanzini su La Stampa scrive un pezzo che è poesia per i tifosi del Napoli che ieri – dopo il 6-1 in casa dell’Ajax – sera hanno sacramentato (si può dire?) sperando che Sky dedicasse qualche minuto al Napoli nell’orgia interista post-Barcellona.

"Quella dell’Inter col Barcellona, considerato il momento, ha tutta l’aria dell’impresa. Ma che cos’è allora quella del Napoli, che dopo averne fatti quattro al Liverpool va a rifilarne sei all’Ajax a domicilio? Uno spettacolo assoluto, un crescendo rossiniano dopo una partenza in salita. E ancora una volta la difficoltà, se non l’impossibilità, di individuare il migliore in campo in una squadra individualmente ma anche collettivamente in stato di grazia. Napoli a un passo dal primato nel girone, Inter tornata in piena corsa."

Garanzini vendica Sky. L’editorialista come al solito regala perle giornalistiche, la riproduzione scritta dello zapping tra San Siro (per Inter-Barcellona) e Amsterdam ArenA (per Ajax-Napoli).

"E se l’Ajax ha trovato dopo pochi minuti un gol abbastanza casuale, il Napoli lungi dall’accusarlo ne ha tratto la spinta per esibire il suo calcio sfrontato, che a lungo ha ricordato proprio quello dell’Ajax dei tempi migliori. Tre gol in rimonta, uno più bello dell’altro."

