"SIAMO CONVINTI CHE GIULIA SIA TRATTENUTA CONTRO LA SUA VOLONTÀ" - LA FAMIGLIA DI GIULIA CECCHETTIN, LA RAGAZZA SCOMPARSA CINQUE GIORNI FA INSIEME ALL'EX FIDANZATO, FILIPPO TURETTA, È SICURA: "MAI SI SAREBBE ALLONTANATA DA CASA VOLONTARIAMENTE, SENZA DARNE NOTIZIA" - L'APPELLO DEL PADRE: "FILIPPO, GIULIA NON SI È LAUREATA, ADESSO RIPORTALA A CASA" - INTANTO PROSEGUONO LE RICERCHE, E RESTA DA CHIARIRE SE IL SANGUE RITROVATO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FOSSÒ, IN PROVINCIA DI VENEZIA, SIA QUELLO DELLA 22ENNE…

giulia cecchettin 2

Serviranno gli esiti del test del Dna per capire se il sangue repertato nella zona industriale di Fossò sia quello di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni scomparsa dalla sera di sabato scorso assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. È uno dei tasselli fondamentali dell’inchiesta dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Venezia, mentre le ricerche dei due ragazzi sono arrivate al quinto giorno[…] Intanto fonti investigative smentiscono che oggi a Stigliano, nel Veneziano, sia stato trovato e repertato un brandello di stoffa lungo l'argine del fiume Muson.

il padre di giulia cecchettin

FIOCCHI ROSSI SULLA VILLETTA DI VIGONOVO

Doveva essere il giorno della laurea di Giulia, all’università di Padova. […] “[…] In questi momenti Giulia dovrebbe essere davanti a un professore a discutere la tesi – aveva detto in mattinata il papà Gino, che ha lanciato un altro appello -. Filippo, Giulia non si è laureata, adesso riportala a casa. Lo dico da papà”.

“TRATTENUTA CONTRO LA SUA VOLONTÀ”

“La voglio viva. Dormo 2 ore a notte, mi sveglio più stanco di prima. Quando mi metto a dormire o a mangiare, penso che lei non ha la stessa fortuna. No, non voglio pensare al peggio”, ha continuato Gino. La famiglia, intanto, fa sapere di avere “la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa volontariamente, senza darne notizia”. E ancora: “Non può essere scappata da sola, per una fuga di qualsiasi tipo”. La speranza è che i due ragazzi stiano bene. “Non vi è neppure alcun elemento contrario per dire che i ragazzi non siano vivi”, dice l’avvocato Stefano Tigani, legale del padre della studentessa. […]

LE TAPPE DELLA SCOMPARSA

FILIPPO TURETTA

Giulia e Filippo sono spariti sabato sera. La cena in un fast food, la lite nel parcheggio sotto casa (come raccontato da un testimone), poi il mistero sul tragitto dell’auto. Che sicuramente è passata dalla zona industriale di Fossò (il cellulare dello studente è stato agganciato dalle celle), dove sono state trovate le macchie di sangue davanti a un’azienda, per poi viaggiare verso nord: l’ultima volta la targa è stata ufficialmente “catturata” domenica mattina nel Bellunese. Oggi le ricerche dei due studenti si sono svolte anche in Val Pusteria, in Alto Adige, tra i boschi e sulle strade secondarie dell'Alta Val Pusteria, grazie al lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Si cerca la Fiat Grande Punto nera, da giorni inghiottita apparentemente nel nulla.

