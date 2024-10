"LA SMONTO 'STA CAZZO DI SERIE A" - MARIO BALOTELLI SBOTTA IN DIRETTA SU TWITCH, IN RISPOSTA ALLO STREAMER "ENERIX" CHE LO HA ACCOSTATO ALL'ATTACCANTE DEL VENEZIA, JOEL POHJANPALO - NEGLI ULTIMI GIORNI SI È PARLATO DI UN INTERESSAMENTO DEL GENOA A "SUPERMARIO", MA LA SOCIETÀ LIGURE AVREBBE RALLENTATO LA TRATTATIVA CON IL CENTRAVANTI - IL MOTIVO? IL SUO EVENTUALE ARRIVO È LEGATO A DOPPIO FILO ALLA CONFERMA DI GILARDINO SULLA PANCHINA DEL "GRIFONE" - LA DECISIONE È STATA RIMANDATA A… - VIDEO

1. BALOTELLI ACCOSTATO A POHJANPALO, ESPLODE IN DIRETTA SU TWITCH: “IO QUESTA SERIE A TE LA SMONTO!”

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

"Io la Serie A la smonto!". Mario Balotelli sbotta e risponde d'impeto allo streamer Enerix. Lo ha fatto durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l'interlocutore che lo ha accostato all'attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo. Anzi, ha chiarito che se si trovasse nei panni di un direttore sportivo di una formazione neopromossa prenderebbe in squadra il finlandese e "anche" l'ex punta della Nazionale […]

[…] Una riflessione che ha infuocato il dibattito: l'ex portiere, Emiliano Viviano, non ha usato giri di parole per definire quel paragone come assurdo. Anche Radja Nainggolan (uno dei protagonisti dell'appuntamento) ha manifestato perplessità, sia pure con meno enfasi.

Il tono si è acceso nonostante il tentativo dello streamer di chiarire che non c'era alcuna mancanza di rispetto nei confronti di Balotelli ma il suo ragionamento parte da una considerazione: lo ritiene un'opzione affidabile – molto più di tante altre – per una formazione arriva nel massimo campionato e ha bisogno di calciatori che abbiano una certa esperienza e possano fare la differenza. […]

"Però sei bas***do – dice l'ex di Inter e Milan – perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo". Con molto pragmatismo e senso della realtà, lo streamer ha sostenuto la sua opinione riflettendo su quello che è stato il livello di Balotelli negli ultimi anni. In buona sostanza, il percorso più recente della carriera non è stato all'altezza delle qualità del calciatore, che in passato ha dimostrato di averne abbastanza per meritare ben altri palcoscenici. Però, la vista sportiva ha preso un'altra piega. E questo pure ha un peso nella valutazione.

"Che c****o stai dicendo? – ha incalzato Balotelli -. Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?". Visibilmente infastidito da quella conversazione, ha perso completamente la pazienza fino a sbottare: "Ma vaffa… tu e la Serie A". Il gesto che fa è di stizza palese poi in sottofondo si sente ancora la sua voce. "È una promessa, quando firmerò (per un club, ndr) io questa Serie A te la smonto". […]

2. BALOTELLI AL GENOA? SÌ, MA A UNA CONDIZIONE

Estratto dell'articolo di Marco Tripodi per www.calciomercato.com

Mario Balotelli vuole il Genoa. Ma l'attrazione non è ricambiata. Almeno per il momento. […] Nonostante il gradimento di Alberto Gilardino e le necessità di una rosa falcidiata da assenze ed infortuni, soprattutto nel reparto avanzato, la società ligure avrebbe rallentato la trattativa con l'ex centravanti di Inter, Milan e Manchester City.

A frenare i vertici di Villa Rostan non sarebbe però il proverbiale carattere vulcanico di Supermario, né, come emerso nei discorsi giorni, le pretese economiche avanzate dei suoi procuratori. I dubbi sembrano piuttosto legati ad un'eventuale permanenza di Gilardino sulla panchina rossoblù. Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX ogni decisione circa l'arrivo di Balotelli sarebbe infatti stata rimandata a dopo la partita di sabato prossimo contro il Bologna. Un vero e proprio crocevia per il futuro del tecnico di Biella, al quale un nuovo passo falso potrebbe costare la cacciata dalla panchina del club più antico d'Italia. […]

