Fabrizio Roncone per il Corriere dello Sera - Estratti

Lasciate stare che si gioca di venerdì 17 (per quanto, nel calcio, tutti sappiamo di scaramanzie sublimi, di allenatori con lo stesso cappotto fino a giugno, di corni e amuleti, massaggiatori rabdomanti, maghi che suggerivano la formazione). E non guardate nel cappello dei ricordi: certo che trabocca di paure primordiali, martellanti, nerastre come quella notte di Palermo, quando proprio la Macedonia del Nord ci negò il sole del Qatar. Ma non è il momento delle suggestioni.

Se vogliamo restare dentro la speranza di partecipare ai prossimi Europei senza infilarci nel martirio degli spareggi, stasera, all’Olimpico, dobbiamo fare una sola cosa: vincere. Non vincere bene. Vincere (che è molto diverso).

In panchina abbiamo il miglior tecnico italiano proprio dal punto di vista tecnico.

(...) L’uomo che si eccita a inventare calcio (...) deve dare ai suoi un unico, volgare piano di gioco: buttarla dentro. In qualsiasi modo. Di stinco, di ginocchio, di punta. Una zampata, andiamo in vantaggio, e poi si vede.

È noto che Spalletti rifiuta di affidarsi, anche solo per un calcio d’angolo, alla fortuna. Non sa cosa sia. Mai avuta. Quindi è inutile contarci proprio stanotte. Però non è nemmeno il caso di metterci a spiegare alla Macedonia del Nord come si gioca a pallone. Intanto, perché è una squadra che ci è ostile per destino.

E poi perché Spalletti, essendo arrivato in panchina quando il tipo con il ciuffo color mogano ci ha mollato per andare a riempire il portafogli di bigliettoni arabi, non ha avuto ancora il tempo necessario per far assimilare i suoi complessi dogmi agli azzurri. Tra i quali — dettaglio fondamentale — non abbiamo fuoriclasse e, forse, nemmeno campioni. Ma solo qualche buon calciatore. È abbastanza mortificante fare questi ragionamenti. Però sarebbe ingiusto raccontarci struggenti bugie. Quelle le racconta chi comanda il calcio italiano. Noi siamo gente di curva e di tribuna stampa, di campo e di spogliatoi. Tifiamo Italia. E vogliamo andare agli Europei.

