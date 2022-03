IL "TANGO" DI MERCATO TRA MILANO E MADRID - SIMEONE VUOLE LAUTARO MARTINEZ ALL'ATLETICO MADRID: IL SUO ADDIO, INSIEME A QUELLO PROBABILE DI DE VRIJ (CORTEGGIATO DALLA PREMIER) POTREBBE SBLOCCARE GLI ARRIVI DI DYBALA, FRATTESI E SCAMACCA IN NERAZZURRO - LA RICHIESTA DELL'INTER SI AGGIREREBBE SUI 60 MILIONI DI EURO, CIFRA CHE SPAVENTA I "COLCHONEROS", CHE POTREBBERO ANCHE VIRARE SUL NUMERO 10 JUVENTINO…

LAUTARO MARTINEZ

Giulio Cardone, Enrico De Lellis per www.repubblica.it

Il campionato di Serie A sta ricaricando le batterie prima dell'ultima grande volata di fine stagione. Una pausa, quella per le partite delle nazionali, che molti club stanno sfruttando per pianificare il mercato in vista della prossima stagione. E tra i pezzi pregiati della sessione estiva c'è Lautaro Martinez, corteggiato in particolare dall'Atletico Madrid di Simeone.

dybala abbraccia lautaro in inter juventus

Via Lautaro, può arrivare Dybala

Il progetto del "Cholo" Simeone è quello di portare a Madrid il numero dieci interista. Dopo il divorzio da Conte e l'arrivo di Simone Inzaghi, l'attaccante non si sente più al centro del progetto e i "mal di pancia" sono ormai ricorrenti: l'addio a fine stagione resta un'ipotesi concreta.

simeone

Tra l'altro la cessione dell'argentino, oltre a quella inevitabile - scelta del calciatore - di de Vrij in Premier, permetterebbe all'Inter di ottenere da un lato il cash per chiudere le operazioni già ben avviate su Scamacca e Frattesi (su quest'ultimo non va però sottovalutata la concorrenza del Napoli) e dall'altro di far posto eventualmente all'arrivo di Paulo Dybala (calciatore sul quale sta ragionando lo stesso Atletico Madrid). La Joya lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione.

lautaro 1

Simeone e il tridente Felix-Lautaro-Correa

Simeone ha già parlato con la sua società, ha spiegato l'importanza - l'esigenza - di arrivare a Lautaro Martinez. Il rapporto tra Simeone e Luis Suarez è ai minimi termini: nonostante una clausola di prolungamento automatico di una stagione nel contratto dell'ex Barca (che scade a giugno), le strade dovrebbero separarsi.

lautaro

Nella testa del "Cholo", il tridente ideale è rappresentato da Joao Felix, Lautaro e Correa. La proprietà dell'Atletico è pronta ad accontentare il proprio allenatore, ma non vorrebbe spendere i 60 milioni di euro chiesti dall'Inter per lasciar partire Martinez. L'alternativa Dybala resta un'ipotesi affascinante sia dal punto di vista economico e di nome, ma al momento la priorità di Simeone è il "Toro" dell'Inter.