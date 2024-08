"THIAGO" NEL PAGLIAIO - IN ATTESA DEI "BIG", THIAGO MOTTA SI COCCOLA I GIOVANI, CHE SONO GIÀ RISULTATI DECISIVI NELLE PRIME DUE PARTITE DELLA JUVE - A PARTE DI GREGORIO E CABAL, I RINFORZI ESTIVI, A INIZIARE DA DOUGLAS LUIZ, DEVONO ANCORA INTEGRARSI E COSI' L'ITALO-BRASILIANO PREFERISCE MANDARE IN CAMPO I RAGAZZI (MBANGULA E SAVONA). QUANDO BUTTERÀ NELLA MISCHIA PURE I NUOVI ACQUISTI (CONCEICAO E KOOPMEINERS) CI SARÀ DA PREOCCUPARSI…

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per la Repubblica

Thiago Motta ha messo assieme sei punti a basso costo, […] ha pescato a piene mani tra i ragazzi (quattro esordi, due gol, un assist, un rigore procurato) e, con quelli, ha spiegato al campionato che l’idea conta più di chi la interpreta. […]

Le novità erano dentro ciascun calciatore e chissà se la verità è quella che ha dichiarato Vlahovic: «È vero, abbiamo un allenatore con uno stile diverso, ma con Allegri abbiamo vinto la Coppa Italia. La realtà che siamo cambiati noi, è cambiato il nostro atteggiamento, a cominciare dal mio. Credo che si noti». Ad indurre il cambiamento è stato Motta, su questo non ci piove.

La gestione basata sulla meritocrazia (Thiagocrazia, già la chiamano), ma anche sulla cancellazione scientifica e crudele di quasi tutti i rimasugli di passato (l’ultima vittima è Danilo, finito ai margini della squadra), ha cambiato pelle alla Juve. Motta ha messo sullo stesso piano i ragazzini e i veterani.

Anzi, ha messo i ragazzini un piano più in su e così […] l’acquisto fino a all’altro ieri più prestigioso, Douglas Luiz (uno dei pochi nuovi che Motta non ha specificamente chiesto, limitandosi ad approvarlo), è stato messo in anticamera che si affacciasse sulla trequarti (meglio Yildiz e Mbangula) o sulla mediana. Motta parla parla parla. È stato diretto ai limiti del cinismo con quelli sui quali ha tirato una riga (Chiesa, principalmente) e paterno con i più giovani, o i più fragili.

Savona lo ha colpito «per il modo che ha di ascoltare». L’impetuoso Gatti si sta trasformando in disciplinato capitano. Vlahovic sta imparando a trovare la calma […] Fin qui, tutto bene. Ora bisognerà vedere l’effetto che faranno i rinforzi da 170 milioni di euro che il mercato sta consegnando e che ancora non hanno inciso per infortunio (Thuram), lentezza di inserimento (Douglas Luiz) o perché le cose sono andate per le lunghe (Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceiçao).

In teoria si tratta di quattro titolari e di un’alternativa di pregio, senza contare che potrebbe arrivare pure Sancho: oggi è il giorno decisivo, come anche per la cessione di Chiesa. È in pratica una mezza squadra nuova, persino la mezza più importante perché è quella di qualità più fine (o, nel caso di Thuram, di muscoli più spessi). Se la Juve è questa con i ragazzi, cosa diventerà quando quelli lasceranno il posto ai campioni?

L’operazione Koopmeiners, pensata già in primavera e realizzata anche grazie al comportamento poco professionale del giocatore […], si definirà ufficialmente oggi sulla base di 52 milioni più 6 di bonus, tre dei quali facili da raggiungere.

A ranghi completi, dunque, la Juve ideale potrebbe essere diversa per cinque o sei undicesimi da quella vista a Verona, però l’allenatore non sembra per niente preoccupato dal pensiero di dover adattare così tanti giocatori nuovi a campionato iniziato e una squadra che già funziona come un orologio. […]

