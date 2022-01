"VIVIAMO IN UN MONDO DI MERDA” – NEL BOLOGNA TRE CALCIATORI NON VACCINATI. SANSONE FA LA PRIMA DOSE, MA PROTESTA: “I DIRITTI UMANI NON CONTANO UN CAZZO! NON ESISTE PIÙ LA LIBERTÀ DI SCELTA” – MIHAJLOVIC CONTA DI CONVINCERE GLI ALTRI 2 NON IMMUNIZZATI. DAL 10 GENNAIO NON POTRANNO GIOCARE E ALLENARSI..

Da bologna.repubblica.it

Bologna-Inter rischia già di essere una sfida per sopravvissuti: non solo sugli spalti (il Bologna attende di capire se potrà mettere in vendita altri biglietti, dopo il taglio al 50% degli stadi) ma anche in campo, sempre che si giochi visto che alcuni club vorrebbero rinviare la giornata. Alla lista dei positivi al Covid (Dominguez, Viola e il terzo portiere Molla) si è aggiunto anche Aaron Hickey.

nicola sansone

Ma a scuotere la società c’è il delicato nodo dei tre rossoblù che hanno scelto di non vaccinarsi e che senza immunizzazione dal 10 gennaio non potranno giocare e allenarsi, stando alle ultime direttive. I medici hanno spiegato la situazione, i tempi per decidere sono molto stretti.

Uno di questi è uscito allo scoperto con un post su Instagram proprio nel giorno in cui aveva ricevuto la prima dose. Si tratta di Nicola Sansone, che sul suo profilo si è sfogato contro l’obbligo vaccinale: “Viviamo in un mondo di m... in cui i diritti umani non contano un c...! Non esiste più la libertà di scelta”, ha scritto, con implicito sebbene non dichiarato riferimento al vaccino. In ogni caso, il trequartista rossoblù sarebbe già stato incluso nella lista dei vaccinati, come filtra da Casteldebole.

mihajlovic

Il post su Instagram

Il Bologna conta di convincere gli ultimi due, altrimenti dal 10 gennaio non potranno scendere in campo, complicando le già limitate opzioni a disposizione di Mihajlovic, che attende notizie da Santander, fermato in Paraguay per aver avuto contatti con un caso positivo in famiglia. Per ora tutti navigano a vista. In attesa di capire cosa succederà il 6 gennaio, l’argentino Raimondi lascia lo staff di Sinisa per la Celeste.