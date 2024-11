IL REAL MADRID NON GUARDA IN FACCIA A NESSUNO: CARLO ANCELOTTI RISCHIA LA PANCHINA - I "BLANCOS" STAREBBERO PENSANDO DI ESONERARE L'ALLENATORE ITALIANO, CAMPIONE D'EUROPA IN CARICA CHE IN TRE ANNI A MADRID HA VINTO DIECI TROFEI - A FAR STORCERE IL NASO ALLA DIRIGENZA DELLA "CASA BLANCA" SONO I RISULTATI DELUDENTI IN CAMPIONATO E IN CHAMPIONS, LE POCHE OPPORTUNITÀ CONCESSE AI GIOVANI ENDRICK E ARDA GULER, MA ANCHE LO SCARSO RENDIMENTO DELLE STELLE COME MBAPPÉ E BELLINGHAM…

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Il Real Madrid sta vivendo un momento difficile dal punto di vista dei risultati, dopo la disfatta nel Clasico contro il Barcellona, è arrivata la pesante sconfitta contro il Milan in Champions League e in queste ore in Spagna inizia a circolare una voce che ha del clamoroso: la panchina di Carlo Ancelotti, campione d'Europa in carica che in tre anni a Madrid ha vinto la bellezza di dieci trofei, sarebbe clamorosamente in bilico. A riportarlo è l'autorevole testata iberica Relevo, che parla di scontento diffuso nel direttivo del club e sostiene che Florentino Perez non sia affatto soddisfatto della piega che sta prendendo la stagione dei Blancos.

[…] A far storcere il naso al direttivo del club non sarebbero inoltre solo i risultati negativi, perché dopo il grande investimento fatto in estate per portare a Madrid Mbappé, Ancelotti non ha ancora trovato la chiave per far coesistere tutti gli attaccanti in rosa e anzi dall'arrivo del francese il rendimento di Bellingham è bruscamente calato. Non solo: un'altra delle questioni che preoccuperebbe maggiormente la dirigenza del Real sarebbe la scarsità di opportunità date ad Endrick e, soprattutto, ad Arda Güler, che ben figura ogni volta che gioca ma gioca pochissimo. […]

