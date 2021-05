LO RICONOSCETE? SI VANTA DI FARE "LO STESSO CALCIO DI KLOPP, SIMEONE E GUARDIOLA". CONFESSA CHE "GLI VIENE SONNO" QUANDO VEDE SQUADRE “CHE FANNO CENTO PASSAGGI SENZA MAI TIRARE IN PORTA” E POI AMMETTE: “AMMAZZO I MIEI GIOCATORI, PERÒ VINCO…". DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

La Salernitana ritorna in Serie A dopo 22 anni di attesa, un'impresa che ha tra i suoi artefici anche quello di Fabrizio Castori. Allenatore che ha scalato tutte le categorie del calcio professionistico e che con la formazione campana ha ottenuto l'ottava promozione della sua lunga carriera.

Oggi, a 66 anni, si ritrova ad affrontare la Serie A, già assaggiata al Carpi nella stagione 2015-2016. Un'idea di calcio, la sua, che Castori ha raccontato alla "Gazzetta dello Sport:

"A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta di calcio non spettacolare. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente".

