luciano spalletti macedonia del nord italia 1

1 - MACEDONIA LA SOLITA MINACCIA L’INSPIEGABILE INCUBO AZZURRO

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

La Macedonia del Nord — al numero 66 del ranking Fifa subito dietro al Congo — […] ha una sola missione, […] quella di rendere la vita difficile, se non impossibile all’Italia, che non vince contro la falange giallorossa dall’autunno 2016, con Ventura in panchina e Immobile decisivo all’ultimo tuffo per il gol del 3-2.

«Non siamo qui per fare del turismo» ripete il c.t. Blagoja Milevski, […] dopo l’impresa di Palermo la sua squadra ha dimostrato di essere alla fine di un grande ciclo, iniziato con il c.t. Angelovski e culminato con l’Europeo. Ma lui si gioca comunque la riconferma in queste due partite con Italia e Inghilterra.

ciro immobile in macedonia italia

Il ricambio non è stato veloce come sperato, ma il portiere Dimitrievski gioca nel Rayo Vallecano, è uno dei più solidi della Liga ed è molto richiesto, il napoletano Elmas vuole trovare spazio con Mazzarri, l’albanese Bardi preferisce la lingua materna ma in campo si fa sempre capire e Alioski che pure non gioca mai in Arabia, resta una delle colonne che hanno costruito il piccolo grande incubo dell’Italia, fatto di difesa organizzata e ripartenze improvvise, veloci e tecniche. […]

italia macedonia del nord 27

Tutto inizia a Torino, sempre con Ventura c.t., quando pare impossibile saltare un Mondiale, figurarsi due. La Macedonia allora era al numero 103 del mondo e anche per questo l’1-1 certificò la crisi di una squadra che non si era ancora qualificata al playoff, poi perso con la Svezia: […] Ma nulla raggiunge i vertici di Palermo, con l’Italia di Mancini che attacca alla rinfusa[…] Poi al 92’ il tiro di Trajkovski che beffa Donnarumma e lascia gli azzurri fuori dalla finale col Portogallo per andare in Qatar. «Vinciamo con la Macedonia e poi ce la giochiamo» si diceva allora. E si dice anche oggi.

2 - TRAPPOLA MACEDONIA

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

MACEDONIA ITALIA

La Macedonia e il calcio italiano è il racconto di un dialogo doloroso a tal punto da farci perdere il sonno ogni volta che si rinnova. A Torino, sei anni fa, il pareggio fece perdere autostima alla Nazionale di Ventura; a Palermo, il 22 marzo dell'anno scorso, il gol di Trajkovski al 91' ci lasciò fuori dal viaggio Mondiale in Qatar. E c'è una Macedonia indigesta anche nel debutto azzurro di Luciano Spalletti come ct perché l'1-1 di due mesi fa a Skopje ha complicato, e non poco, i nostri piani di avvicinamento all'Europeo in agenda il prossimo giugno in Germania.

italia vs macedonia del nord 36

Ci risiamo e, stavolta, servirà andare oltre il tabù «dimostrandoci all'altezza della nostra storia...», dice Spalletti e consegnando alla trasferta di lunedì a Leverkusen, casa Ucraina per l'occasione, un sapore che non sia quello da ultima spiaggia: non prenderci i tre punti questa sera all'Olimpico ci obbligherebbe, infatti, a fare bottino pieno tra tre giorni per non scivolare nei delicatissimi spareggi di marzo per il pass europeo perso in queste ore. Il primo tempo di una partita lunga 180', l'Italia se lo giocherà con il solo obiettivo della vittoria.

italia vs macedonia del nord 32

In regia, riecco Jorginho […] Il peso dell'attacco inteso come numero nove, questa sera, toccherà a Raspadori con Scamacca in rampa di lancio per il duello di Leverkusen: sullo sfondo resta la candidatura Kean, ma il bianconero deve smaltire un po' di affaticamento. […]

[…] Spalletti punta al risultato («Conta solo quello»), poi aggiunge che servirà anche «giocare bene...». […] In casa non li abbiamo mai battuti, da Torino a Palermo solo delusioni, piccole o scioccanti. E in casa abbiamo sempre subito gol […] oggi serve andare oltre uno strano tabù, la Macedonia è tra le cenerentole del continente, eppure a noi toglie il sonno.

