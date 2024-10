28 ott 2024 17:53

ROSICONI ALLA "CASA BLANCA" - ANCELOTTI E I GIOCATORI DEL REAL MADRID DISERTERANNO LA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO 2024, IN PROGRAMMA STASERA AL THEATRE DU CHATELET DI PARIGI - IL MOTIVO? SECONDO LE INDISCREZIONI, SARÀ IL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER CITY, RODRI, A VINCERE IL TROFEO DI "FRANCE FOOTBALL" (L'ATTACCANTE DEL REAL VINICIUS JR., DATO PER FAVORITO DELLA VITTORIA, SOLO SECONDO, MENTRE JUDE BELLINGHAM DOVREBBE COMPLETARE IL PODIO) - PER LA "CASA BLANCA" IL FATTO CHE NESSUN MEMBRO DEL REAL SARÀ PREMIATO È "UNA MANCANZA DI RISPETTO"…