L’ATALANTA SI SCIOGLIE COME NEVE AL SOLE – IERI IL VILLARREAL HA FATTO DI TUTTO PER NON GIOCARE SOTTO LA NEVICATA E STASERA HA SCONFITTO 2-3 LA DEA VOLANDO AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – LA SQUADRA DI GASP PAGA L'INCOMPRENSIONE TRA DE ROON E DEMIRAL CHE HA PERMESSO AGLI SPAGNOLI DI PASSARE IN VANTAGGIO DOPO APPENA 3 MINUTI DI GIOCO – L’ATALANTA ORA RETROCEDE IN EUROPA LEAGUE

Da fanpage.it

atalanta villarreal

La partita dell'ultima giornata del Gruppo F di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a causa di una forte nevicata che si è abbattuta mercoledì su Bergamo. L'incontro che in palio ha la qualificazione agli ottavi di finale, i bergamaschi devono vincere per passare il turno. Il match verrà disputato oggi, giovedì 9 dicembre alle ore 19.

La decisione di non giocare ha creato svariate polemiche, come quella del nuovo orario di inizio. Alcuni dettagli dei momenti che hanno preceduto la decisione di rinviare la gara hanno lasciato intuire come il Villarreal, sin dai primi istanti della nevicata, non avesse intenzione di giocare sotto la neve con il terreno di gioco pesantemente condizionato. Gli spagnoli, in modo più o meno diretto, hanno effettuato delle pressioni sul direttore di gara, l'inglese Taylor.

ATALANTA-VILLARREAL

Da fanpage.it

atalanta villarreal

L'Atalanta proseguirà la sua avventura europea in Europa League. La squadra di Gasperini ha detto addio alla Champions, in virtù della pesante sconfitta interna contro il Villarreal. Un 2-3 figlio della doppietta di uno scatenato Danjuma, del gol di Capoue e di quelli inutili di Malinovskyi e Zapata. Dopo il rinvio di quasi 24 ore a causa della neve, non è riuscita l’ennesima impresa alla Dea che chiude il raggruppamento a quota 6 al terzo posto alle spalle proprio di Villarreal (10 punti) e del già promosso agli ottavi Villarreal. E ora i nerazzurri potranno concentrarsi sui sedicesimi della seconda competizione continentale contro una delle seconde della fase a gironi dell'EL.

atalanta villarreal

La serata dell'Atalanta è iniziata in maniera sfortunata, con l'incomprensione tra De Roon e Demiral che ha permesso a Parejo di lanciare Danjuma abile a beffare sotto le gambe Musso. Nonostante lo svantaggio e la furia di Gasperini, che si è lamentato spesso e volentieri dell'atteggiamento dei suoi, i padroni di casa hanno fatto la partita, sfiorando il pari con Toloi di testa e con un tiro a giro di Freuler. Nel finale di frazione però ecco la doccia fredda firmata Capoue, che ha ammutolito il Gewiss Stadium e messo in salita il discorso qualificazione Champions per l'Atalanta.

Discorso che si è chiuso nella ripresa quasi subito dopo la doppietta personale di Danjuma. Una mazzata per la formazione di casa che comunque, a testa bassa, ha fatto ricorso all'orgoglio tornando in partita grazie ad una conclusione velenosa di Malinovskyi. Nel finale ci ha pensato Zapata a gettare ulteriore benzina sul fuoco delle speranze dell'Atalanta, spento però purtroppo dal cronometro che inevitabilmente ha fatto sorridere il Villarreal e dal palo che ha negato il gol a Muriel (con Toloi che non ha trovato la rete sulla ribattuta) La squadra di Emery dunque strappa il pass per gli ottavi di Champions, diventando così una possibile avversaria della Juventus.

atalanta villarreal