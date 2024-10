L’INTER SI RILANCIA MA CONTINUA A INCASSARE TROPPI GOL – LA SQUADRA NERAZZURRA BATTE 3-2 IL TORINO CON UNA TRIPLETTA DI THURAM CHE POI E’ COSTRETTO A USCIRE – INZAGHI: “HA PRESO UN COLPO SUL TENDINE A FINE PRIMO TEMPO. VEDREMO COSA DIRANNO I MEDICI, IO SONO PREOCCUPATO" – LE TROPPE PARTITE COMINCIANO A FARSI SENTIRE: IL GRANATA ZAPATA ESCE IN LACRIME, SI TEME LA ROTTURA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO. ANCHE A MADRID BRUTTO INFORTUNIO PER IL TERZINO DI ANCELOTTI, CARVAJAL…

L’Inter batte 3-2 il Torino nel quinto anticipo della settima giornata di Serie A e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, confermandosi a -2 dal Napoli capolista. A spianare la strada al successo nerazzurro è l’espulsione dopo 20’ di Maripan, ma il vero protagonista della serata è Marcus Thuram, che indirizza il match con una doppietta tra il 25’ e il 35’ e poi la chiude al 60’ con la sua prima tripletta italiana. In mezzo il gol di Zapata (36’), poi fuori per un infortunio all’apparenza piuttosto grave. Nel finale il rigore trasformato da Vlasic (86’) per un fallo di Calhanoglu su Masina, che modifica il punteggio ma non la sostanza.

INZAGHI: “Le condizioni di Thuram però non mi fanno stare tranquillo: ha preso un colpo sul tendine a fine primo tempo. Mi ha chiesto il cambio, poi l'ho visto sul lettino con la borsa del ghiaccio nello spogliatoio. Vedremo cosa diranno i medici, io sono un po' preoccupato"

Dani Carvajal, colonna del Real Madrid, ha lasciato stasera il campo del Bernabeu durante Real Madrid-Villarreal (2-0 il finale) in lacrime e su una barella. Brutto lo scontro con Yemery Pino: il terzino dei Blancos, che ha lanciato un brutto urlo, sembra aver riportato un grave problema al ginocchio.

