E’ STATO RECUPERATO IL CORPO DI KOBE BRYANT: IDENTIFICATI I RESTI DEL “MAMBA”, DELL’ALLENATORE DI BASEBALL JOHN ALTOBELLI, SARAH CHESTER E DEL PILOTA ARA ZOBYAN - A BORDO DELL’ELICOTTERO MANCAVA UN DISPOSITIVO CHE AVREBBE SEGNALATO L’AVVICINARSI DEL TERRENO - GLI INQUIRENTI STANNO ANCORA LAVORANDO PER IDENTIFICARE GLI ALTRI CINQUE CORPI, TRA CUI LA FIGLIA DI KOBE - VIDEO

Davide Chinellato per gazzetta.it

L’ultima comunicazione tra il pilota e la torre di controllo è avvenuta 700 metri di quota. Poi più nulla, solo l’impatto. Terribile, violentissimo, con l’elicottero su cui viaggiavano Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre 7 persone che finisce in mille pezzi nelle colline di Calabasas, poco fuori Los Angeles, precipitando di 600 metri in un minuto.

È l’ultima ricostruzione fatta dagli inquirenti in una conferenza stampa nella notte italiana, in cui è stato rivelato che l’elicottero non aveva la strumentazione che avrebbe allertato il pilota dell’avvicinarsi della collina.

Sistema che, per un cavillo legale, non era però obbligatorio. Intanto dal luogo dell’incidente, diventato meta di pellegrinaggio, sono stati recuperati tutti i corpi delle vittime: quello di Kobe Bryant è già stato identificato. Come quelli di John Altobelli, Sarah Chester e dell’esperto pilota Ara Zobayan. Il relitto dell’elicottero è stato trasferito dal luogo dell’incidente in uno più sicuro dove verranno proseguite le indagini per capire cosa ne abbia causato la caduta. Tra i detriti sono stati rinvenuti anche un iPad e un telefono cellulare.

Da corriere.it

Gli esperti forensi hanno identificato ufficialmente il corpo del giocatore di basket Kobe Bryant, tra i nove recuperati dai detriti dell’elicottero che si è schiantato tre giorni fa su una collina vicino Los Angeles.

L’ex star Nba, 41 anni, è stata identificata dalle sue impronte digitali. Identificati anche due uomini e una donna: sono John Altobelli, 56 anni — allenatore di baseball morto nell’incidente con sua moglie Keri e la loro figlia Alyssa —, il pilota Ara Zobayan, 50 anni, e Sarah Chester, 45 anni.

Gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare gli altri cinque corpi, tra cui la figlia di Kobe Bryant, Gianna, 13 anni, che era in elicottero con suo padre.

