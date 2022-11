SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - "ER CIAVATTA" DANI ALVES HA L'ORMONE FUORI CONTROLLO E PROVA A FAR ENTRARE DI NASCOSTO LA MOGLIE NELL'HOTEL DOVE ALLOGGIA IL BRASILE - LUIS ENRIQUE SHOW: PRIMA "MINACCIA" FERRAN TORRES, FIDANZATO CON LA FIGLIA, POI SI "CANDIDA" A PRESIDENTE DELLA SPAGNA - IL PUGILE MESSICANO CANELO ALVAREZ MENA DURO SU MESSI - IL SELFIE CON SON (IN LACRIME) - IL BLACK OUT DURANTE BRASILE-SVIZZERA - "L'ATMOSFERA INTIMA" DI FABIO RIMEDIO - SUGLI SPALTI I TIFOSI SI FANNO FOTO CON NEYMAR, MA IN REALTÀ… - VIDEO

1. QATAR 2022, DANI ALVES E IL MESSAGGIO PROIBITO ALLA MOGLIE JOANA: “TI FARÒ ENTRARE…”

Il giocatore brasiliano ha scherzato in maniera sfacciata sull'opportunità di introdurre di nascosto la moglie nell'hotel dove alloggia la squadra in Qatar. L'albergo in cui alloggiano le wags brasiliane non sarebbe infatti lo stesso dei giocatori. Joana e Dani si sono scambiati messaggi d'amore in chat e la modella ha poi deciso di pubblicarli: "Che bello vederti. Mi fa sempre tanto piacere, come se fosse la prima volta. È strano ma vero". Joana a quel punto si lamenta di non poter dormire nella stessa struttura di Dani e lui ribatte così: "Ti farò entrare di sicuro, non prenderti gioco di me".

2. LUIS ENRIQUE AVVISA FERRAN TORRES, GUAI A METTERE INCINTA SUA FIGLIA: “NON GIOCHERÀ MAI PIÙ”

Assieme a Francia e Brasile, sicuramente la Spagna è la squadra che ha impressionato di più nella prima settimana dei Mondiali in Qatar: la squadra iberica ha distrutto all'esordio il Costa Rica per 7-0, esibendo tutto il campionario della sua nouvelle vague, i giovani terribili che non hanno alcuna intenzione di far rimpiangere la generazione d'oro che ha portato a casa un Mondiale e due Europei.

Ecco dunque farsi largo al fianco di veterani come Jordi Alba, Busquets e Azpilicueta, gente sbarbata come i dioscuri del Barcellona Pedri e Gavi a centrocampo, e il loro compagno di club Ferran Torres in attacco. Il 22enne attaccante ha cominciato col botto il torneo qatariota, mettendo a segno una doppietta contro i costaricani. La sua prima rete è stata realizzata dal dischetto, segno della fiducia che il Ct Luis Enrique ripone in lui avendolo eletto rigorista designato.

Fiducia che va al di fuori del terreno di gioco, visto che Ferran Torres è fidanzato con la figlia del tecnico, Sira. Una relazione che è da tempo alla luce del sole, ma di cui Luis Enrique ha parlato apertamente soltanto adesso, dopo l'arrivo in Qatar, in due distinte occasioni del suo appuntamento in diretta streaming su Twitch, primo allenatore della storia a stabilire un filo diretto di questo tipo con i tifosi.

Nella prima circostanza, Lucho aveva ufficializzato la relazione rispondendo così a chi gli chiedeva chi sentisse più vicino a sé tra i giocatori della nazionale spagnola: "Questa è una domanda molto facile… è il signor Ferran Torres, altrimenti mia figlia mi prende e mi taglia la testa!". Il Ct spagnolo è tornato sull'argomento quando in una puntata successiva gli è stato posta un'altra domanda, ovvero come avrebbe reagito se l'attaccante ex Valencia e Manchester City avesse segnato e poi festeggiato col pollice in bocca a mo' di ciucciotto, volendo in quel modo significare che sarebbe diventato padre dopo aver messo incinta la figlia del tecnico.

Luis Enrique allora ha mandato un bell'avvertimento al suo potenziale genero: "Lo sostituirei in quello stesso momento, lo manderei in tribuna e non metterebbe più piede su un campo di calcio". Forse il buon Ferran Torres ci penserà prima un attimo…

3. LUIS ENRIQUE, ALTRO SHOW SU TWITCH: 'PRESIDENTE DELLA SPAGNA SE VINCIAMO I MONDIALI? MI CANDIDO!'

Luis Enrique continua a dare spettacolo anche quando non è in campo a guidare la sua nazionale. Il ct della Spagna ha dato ancora spettacolo su Twitch, rispondendo a un tifoso che gli chiedeva se potesse diventare presidente della Spagna in caso di vittoria ai Mondiali in Qatar: "Mi candido! Però se non mantengo il 50% delle promesse nel primo anno... me ne vado!", ha risposto ridendo.

4. CALCIO, MONDIALI 2022: CANELO ATTACCA MESSI, AGUERO INTERVIENE IN DIFESA DEL CONNAZIONALE

La vittoria sofferta contro il Messico nella seconda giornata dei Mondiali 2022 di calcio ha regalato grande gioia all’Argentina e, come si può vedere dai video sui social, i giocatori dell’Albiceleste hanno poi espresso tutta la loro felicità con cori e balletti negli spogliatoi. Tutto normale dunque, se non fosse che in un punto di un video si può notare che durante i festeggiamenti una maglia del Messico per terra è finita sotto gli scarpini di Lionel Messi.

Il particolare ha scatenato l’ira dei tifosi messicani e la notizia è arrivata anche al pugile Canelo Alvarez, che ha in seguito deciso di sfogarsi su Twitter: “Hanno visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo incontri. Proprio come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico! Non sto parlando dell’Argentina come Paese, sto parlando di Messi. Dal momento in cui la maglia del Messico e’ per terra, e’ gia’ un insulto”.

I commenti sono diventati tantissimi in pochissimo tempo e subito dopo è intervenuto anche l’argentino Sergio Aguero, che ha preso le difese del connazionale. “Non cerchi scuse o problemi, lei non sa cosa succede in un campo di calcio e in uno spogliatoio – ha detto il Kun sempre su Twitter riferendosi a Canelo -. Le magliette sono sempre per terra a fine gara. Poi, se si guarda bene, fa un movimento per spostare la maglietta e la colpisce in maniera accidentale”.

5. GHANA, L’ASSISTENTE DI ADDO CHIEDE IL SELFIE A SON… CHE PERÒ È IN LACRIME

Il Mondiale regala ancora una volta una storia curiosa legata al Ghana. Al termine della sfida vittoriosa contro la Corea del Sud, un membro dello staff tecnico della nazionale di Otto Addo è scivolato su un errore diplomatico. Ha chiesto un selfie a Son non accorgendosi che l'esterno offensivo del Tottenham era già scoppiato in lacrime dopo una sconfitta che ha ridotto al lumicino le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale.

TEMPISMO

Tempismo decisamente inappropriato. Subito dopo il triplice fischio emesso dall'arbitro, l'uomo si è avvicinato con il proprio smartphone in mano per immortalare il momento con Son. L'idea del selfie, però, non è esattamente geniale. Il calciatore coreano non era evidentemente dell'umore giusto per sorridere dopo una partita che la Corea era riuscita anche a rimettere in piedi dopo il doppio svantaggio prima di concedere il 2-3 che rende quasi impossibile il passaggio del turno.

Il coreano è in lacrime, inconsolabile. Poco importa, però, al ghanese che riesce comunque nel suo intento nonostante le immagini parlino da sole. Non c'è alcun coinvolgimento emotivo da parte del giocatore che ha la testa, non solo in senso fisico, da un'altra parte.

CONSOLATO

Comprensibile, l'amarezza del ragazzo. Nonostante l’aritmetica non condanni in assoluto la Corea, l'eliminazione appare comunque dietro l'angolo. Son, consapevole che andare a caccia di punti qualificazione con il Portogallo è un esercizio assai complicato e che la partita decisiva ai fini della qualificazione per gli ottavi di finale era quella persa contro il Ghana, al fischio finale si è tolto la mascherina e si è nascosto il volto sotto la maglia.

Inutile anche il tentativo dei compagni di consolarlo. Per la cronaca, il CT del Ghana ha mostrato una maggiore sensibilità rispetto al suo assistente ed è corso ad abbracciare Son che ha avuto modo di incrociare quando allenava le giovanili dell'Amburgo dove il coreano ha dato... i primi calci.

6. "ATMOSFERA INTIMA" PER BRASILE - SVIZZERA. ALLO STADIUM 974 SALTA LA LUCE PER UNA DECINA DI SECONDI

Mentre si gioca una partita tutt'altro che entusiasmante, al 44' minuto si spengono le luci dello Stadium 974. “Un'atmosfera più intima” sottolinea Alberto Rimedio, il telecronista Rai che insieme al commento tecnico di Antonio Di Gennaro sta raccontando l'incontro in diretta su Rai1 e in diretta streaming su rainews.it. Il blackout è durato pochissimi secondi, poco più di una decina, e quindi il Brasile ha potuto riprendere con il calcio d'angolo che era stato momentaneamente sospeso.

7. BRASILE-SVIZZERA: SOSIA DI NEYMAR IN TRIBUNA, GLI CHIEDONO FOTO E SELFIE

Episodio particolare durante Brasile-Svizzera, ma fuori dal campo. Sugli spalti, ad assistere alla partita dei Mondiali, c'era infatti un sosia dell'infortunato Neymar. Tanti sono stati i tifosi che lo hanno scambiato per quello vero chiedendogli innumerevoli selfie. Il Neymar originale aveva preferito non andare allo stadio ed era rimasto quindi in albergo a guardare la partita che i suoi compagni di squadra hanno vinto 1-0 con rete nel finale di Casemiro.

NEYMAR: QUELLO VERO IN HOTEL SU CONSIGLIO DEI MEDICI

Erano stati i medici a suggerire al fuoriclasse del Paris Saint Germain di restare in hotel per non affaticare la caviglia. Il sosia del numero 10 del Brasile, invece, da un paio di giorni gira a Doha e non fa nulla per dire che non è lui il calciatore. Anzi, si fa fare foto e selfie come una vera star. Era normale che oggi, presentandosi allo stadio 974, avrebbe seminato scompiglio nella torcida verdeoro.

Nel 2014 a Rio de Janeiro, sull'avenida Atlantica a Copacabana, prima della partita tra Brasile e Argentina, ci fu un episodio simile. Si fermò per un po' un sosia di Diego Armando Maradona, dalla somiglianza impressionante. In più, con la maglia dell'Albiceleste originale e l'immancabile numero 10 sulla schiena. Anche questo sconosciuto si prestò a selfie e foto, chiedendo però in cambio un'offerta libera. Sicuramente, tornò a casa con parecchi soldi in tasca.

