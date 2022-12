LO SCOOP TOTTI-NOEMI E' NATO COSI' - FERDINANDO MEZZELANI, AUTORE DELLA PRIMA FOTO DELLA LOVE STORY: "ERA IL 4 DICEMBRE 2021, TOTTI TORNAVA ALL'OLIMPICO A VEDERE LA ROMA DOPO 2 ANNI. HO VISTO QUESTA BELLA DONNA CHE ASSOMIGLIAVA A ILARY E HO INIZIATO A SCATTARE. QUANDO DAGO, A FEBBRAIO, MI HA CHIAMATO PER DIRMI SE AVEVO MAI VISTO NOEMI, IN ARCHIVIO HO RITROVATO QUEI VECCHI SCATTI" – “NESSUN GIORNALE MI HA CHIESTO MAI FOTO DI NOEMI. ERANO TUTTI TERRORIZZATI..." - FOTO

Dagonews

ferdinando mezzelani 25

Chi è stato a fare la prima foto della love story tra Totti e Noemi Bocchi? L’eroe del Dago-scoop è Ferdinando Mezzelani che racconta come è nato lo scatto che ha aperto "il romanzo delle corna" tra il "Pupone" e la Blasi finito anche sul "New York Times".

“Quella foto l’ho fatta per caso”.

Correva il 4 dicembre 2021, all'Olimpico la Roma affronta l’Inter. Era la serata in cui l’ex Capitano giallorosso tornava allo stadio a vedere la Roma dopo 2 anni. Il fotografo Mezzelani è nella sua solita postazione, in attesa dei vip della tribuna d’onore.

NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C)

“Ho visto questa bella donna che assomigliava a Ilary e ho iniziato a scattare. Clic! Quando Dago, a febbraio, mi ha chiamato per dirmi se avevo mai visto Noemi, mi sono messo a cercare in archivio.

Quando ho ritrovato quei vecchi fotogrammi, ho fatto un salto sulla sedia. Era lei. La fortuna è che non butto mai niente. Ho lavorato 20 anni in cronaca e la storia mi ha insegnato che in tribuna d’onore all’Olimpico passa il mondo. C’è di tutto, dal futuro capo dei servizi all’assessore che finisce indagato. E magari lo scopri, come nel caso di Noemi, dopo qualche mese”.

ferdinando mezzelani 20

A quella foto ne sono seguite altre, sempre all’Olimpico. “Noemi arriva sempre 5 minuti prima dell’inizio della partita”, spiega Mezzelani. “Non ho mai capito per quale motivo dovesse andare in settima fila, dove la partita, tra l’altro, si vede malissimo. Ma tanto a lei quel che accade in campo interessa poco, passa il suo tempo incollata al telefonino…”.

Il fotografo spiega anche di non essersi meravigliato più di tanto per il fatto che nessun giornale gli abbia mai chiesto foto di Noemi. “Erano tutti terrorizzati”.

Totti ha goduto di coperture da parte della stampa italiana. “A Tirana metà dei giornalisti presenti ha visto lui e Noemi giocare insieme al casinò ma si sono ben guardati dal pubblicare le foto o scrivere qualcosa in merito”. Timore reverenziale nei confronti del “Pupone”. Del resto per anni si è detto che a Roma di Francesco ce ne è solo uno e non fa il Papa…

NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C) NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C)

NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C) noemi bocchi assiste a roma inter foto mezzelani gmt004 NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C) NOEMI BOCCHI ASSISTE A ROMA INTER FOTO MEZZELANI -GMT (C)