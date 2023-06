7 giu 2023 18:31

LA SERIE A CAMBIA NOME! FUORI DALL’ITALIA SI CHIAMERA’, E NON UNA BARZELLETTA, “SERIE A MADE IN ITALY” (A QUESTO PUNTO PERCHE’ NON AGGIUNGERE PURE “OPEN TO MERAVIGLIA”?) - L'ANNUNCIO DELL’AD DELLA LEGA A DE SIERVO: “ABBIAMO CHIUSO UN ACCORDO DA 10 MILIONI A STAGIONE CON IL GOVERNO. VOGLIAMO FAR CRESCERE I RICAVI CHE ARRIVANO DALL’ESTERO”