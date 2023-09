SERIE A, QUANTO CI COSTI! NESSUNO SA OGGI COME ANDRÀ A FINIRE LA TRATTATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DELLA SERIE A PER IL TRIENNIO 2024-27: DI CERTO SI SA CHE NON CI SONO PIÙ I 340 MILIONI CON CUI TIM CONTRIBUIVA ALLA QUOTA DI 840 MILIONI DI DAZN; CHE DAZN, SKY E, FORSE, MEDIASET PORTERANNO NELLE CASSE DELLA LEGA MOLTO MENO SOLDI RISPETTO AI 930 MILIONI DELL’ULTIMO CONTRATTO; E NONOSTANTE IL TRIENNIO TARGATO DAZN ABBIA VISTO LA FUGA DI UN ALTRO 29% DI ABBONATI, SONO AUMENTATI I PREZZI…

Ebbene, nessuno sa oggi come andrà a finire la tormentata trattativa per l’assegnazione dei diritti per il triennio 2024-27: di certo si sa che non ci sono più i 340 milioni con cui Tim contribuiva alla quota di 840 milioni di Dazn; che Dazn, Sky e – forse – Mediaset porteranno nelle casse della Lega meno soldi (qualcuno dice: molti meno soldi) rispetto ai 930 milioni dell’ultimo contratto; e che l’idea dei geni della lampada, nonostante il triennio targato Dazn abbia visto la fuga di un altro 29% di abbonati, è quella di rincarare ancor più i prezzi facendo pagare il conto del disastro in atto alla gente.

Venghino siòri venghino, si sente già urlare in lontananza. Liberi tutti di andare a sfracellarsi nel baratro, naturalmente. Noi però siamo qui. Come sei anni fa. Come tre anni fa. E se la crosta sarà venduta come opera d’arte, lo denunceremo. Perché non è (solo) la pirateria che uccide il calcio.

