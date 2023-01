25 gen 2023 17:12

A SHAKIRA NON LE PASSA PIU’ (MA INTANTO FATTURA )– DOPO LA REVENGE SONG DEL "CASIO" E DELLA "TWINGO" LA CANTANTE COLOMBIANA CORNIFICATA DA PIQUE’ STA PER LANCIARE UN NUOVO BRANO CONTRO L’EX DIFENSORE DEL BARCELLONA - IL VIDEOCLIP È GIÀ STATO REGISTRATO E LA CANZONE SARA’ ANCORA PIU’ ESPLICITA DELLA PRECEDENTE - SHAKIRA HA PARLATO IN ALTRE DUE PEZZI DELLA FINE DELLA SUA LUNGA RELAZIONE CHE SARA’ PURE ANDATA IN FRANTUMI MA LE HA AIUTATO A INGROSSARE IL CONTO IN BANCA…