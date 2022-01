5 gen 2022 16:39

SI GIOCA! LA ASL NON BLOCCA IL NAPOLI. GLI AZZURRI, NONOSTANTE LA PRESENZA DI ALCUNI POSITIVI NEL GRUPPO SQUADRA, PRONTI A PARTIRE PER TORINO: "IN ISOLAMENTO VANNO SOLO I POSITIVI. MA IL CLUB CONTROLLI CHI HA IL GREEN PASS. LA LEGA CALCIO HA DECISO CHE IL CALENDARIO DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO DELLA SERIE A, IN PROGRAMMA DOMANI, RESTA INVARIATO - L'ATTUALE REGOLAMENTO NON PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RINVIO CON UN TETTO DI GIOCATORI DISPONIBILE, COME NEL CAMPIONATO IN CORSO...