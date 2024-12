SILENZI CHE FANNO RUMORE! ANTONIO CONTE IN VERSIONE "ERMETICA": LA SUA CONFERENZA STAMPA PRIMA DI NAPOLI-UDINESE DURA SOLO 8 MINUTI! - " BILANCIO SU QUESTI PRIMI MESI? TUTTO È MIGLIORABILE, MA SONO CONTENTO PER COME STIAMO LAVORANDO" - POI "ANDONIO" SFORNA IL SUO CAVALLO DI BATTAGLIA, CHIEDENDO (INDIRETTAMENTE) RINFORZI A DE LAURENTIIS: "PER ESSERE COMPETITIVI IN CAMPIONATO E IN COPPA SERVE UN ORGANICO ALL'ALTEZZA…"

Castel Volturno - Nove domande, risposte telegrafiche e appena 8' di conferenza stampa, in cui Antonio Conte ha confermato la sua allergia per le sconfitte. "Cosa ci hanno lasciato le due partite perse contro la Lazio: zero punti in classifica e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Come si riparte? Sempre nello stesso modo: lavorando, come dopo una vittoria". […] "Un bilancio su questi primi mesi? Tutto è migliorabile, ma sono contento per come stiamo lavorando e per l'energia che si è creata. Dobbiamo proseguire su questa strada".

[…] Il tecnico azzurro è stato ermetico a 360' gradi. "Anche le cadute possono aiutare a crescere, vedremo durante la partita se il Napoli avrà fatto un passo avanti, indietro o è rimasto allo stesso posto. Il livello del campionato italiano si è alzato molto e non ci sono partite facili, bisogna lottare con tutti. Guardate la Lazio con l'Ajax che prestazione ha fatto".

[…] Infine il suo cavallo stagionale di battaglia. "Per essere competitivi in campionato e in Coppa serve un organico all'altezza e bisogna fare i complimenti alle formazioni italiane, per il livello alto che stanno mantenendo in entrambe le competizioni. Nella sfida che ci attende non basterà un buon approccio, dovremo essere bravi dall'inizio alla fine". Fine delle trasmissioni.

