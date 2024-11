SINNER E ANNA KALINSKAYA SONO IN CRISI? LE ULTIME INDISCREZIONI DALLA RUSSIA PARLANO DI UN PERIODO COMPLICATO AL PUNTO CHE LEI NON È PRESENTE, PER ORA, NEPPURE ALLE ATP FINALS DI TORINO – LA TENNISTA HA PREFERITO RESTARE IN RUSSIA, DOVE SI DIVIDE TRA ALLENAMENTI E FESTE DOCUMENTATE SUI SOCIAL. GLI OCCHIUTI OSSERVATORI HANNO FATTO NOTARE CHE LEI HA SMESSO DI SEGUIRLO SU INSTAGRAM (ANCHE SE NON È LA PRIMA VOLTA). EPPURE DI RECENTE JANNIK HA USATO PAROLE AL MIELE PER LA SUA FIDANZATA…

Da corrieredellosport.it

sinner anna kalinskaya

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbero in crisi. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito le voci in arrivo dalla Russia. E svariati indizi stanno facendo preoccupare i fan della coppia. L'ultimo è importante: la tennista ha smesso di seguire su Instagram il campione italiano (che invece continua a figurare tra i follower di Anna).

Secondo i media russi la coppia starebbe attraversando un periodo complicato e anche per questo la Kalinskaya non si è presentata a Torino, per supportare il collega e fidanzato alle Nitto Atp Finals. Ha preferito restare in Russia, dove si divide tra allenamenti, feste e momenti di relax ben documentati sui social. Anche se, sempre secondo la stampa russa, non è la prima volta che lei smette di seguire Sinner per poi ricominciare.

jannik sinner 3

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono in crisi?

Stando ad alcuni gossip che arrivano sempre dalla Russia, Sinner e Anna avrebbero deciso di concedersi una pausa di riflessione per capire meglio il loro rapporto e il futuro. Uno dei principali problemi sarebbe la distanza. Eppure di recente Jannik ha usato parole al miele per la sua fidanzata: "Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”. Dunque, crisi o non crisi? Lo scopriremo solo vivendo...

