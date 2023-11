18 nov 2023 11:20

SOLO GLI ITALIANI CIANCIANO ANCORA DI BISCOTTI: UNA MENTALITA' CHE HA FATTO SOLO DANNI - PAOLO BERTOLUCCI ATTACCA QUELLI CHE SPERAVANO IN UN SINNER REMISSIVO CONTRO RUNE (PER ELIMINARE DJOKOVIC): “UNA VISIONE MIOPE. SE VUOI ARRIVARE IL ALTO DEVI PENSARE IN GRANDE E SUPERARE GLI OSTACOLI. AGGIRARLI PER FARE IL FURBO NON TI PORTEREBBE LONTANO” – L’ALTOATESINO SFIDERA’ MEDVEDEV OGGI ALLE 14:30 NELLA SEMIFINALE DELLE ATP FINALS DI TORINO L’ALTRO MATCH TRA ALCARAZ E "NOLE"...