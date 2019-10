22 ott 2019 18:26

SORPRESA: A DISPETTO DI CLIENTI COME CR7 E MOURINHO NON E’ JORGE MENDES IL PAPERONE DEI PROCURATORI MA JONATHAN BARNETT - FORBES HA MESSO IN FILA GLI AGENTI SPORTIVI CHE HANNO GUADAGNATO DI PIÙ NEL 2019: VINCE IL LONDINESE CHE CURA GLI INTRESSI DI GARETH BALE E SZCZESNY. NELL'ELENCO C'È ANCHE IL RAPPER JAY-Z, RAIOLA SI CONFERMA AL QUINTO POSTO DELLA GRADUATORIA…